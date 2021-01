Samsung supprime progressivement le chargeur et les écouteurs de ses boîtes

Les chargeurs et les écouteurs vont petit à petit disparaître des boites des smartphones Samsung. C’est une annonce qui a été faite après la présentation des nouveaux Galaxy S21.

Samsung l’a annoncé, le Galaxy S21 ne sera pas vendu avec un bloc chargeur, contrairement à tous ses prédécesseurs. Samsung a en fait annoncé vouloir retirer les écouteurs et les chargeurs vendus avec leurs smartphones de manière progressive. Concrètement, on ne sait pas ce que « de manière progressive » veut dire, mais l’on pourrait imaginer que certains modèles de smartphones Samsung pourraient être vendus avec des accessoires, et d’autres non. C’est une démarche qui a déjà été entreprise par Apple, qui a enlevé les accessoires de la gamme iPhone 12.

L’argument principal est environnemental, avec un désir de réduire les déchets électroniques dus aux nombreux doublons d’écouteurs et de chargeurs, déjà très présents dans les foyers. Samsung le justifie également de cette manière : « Nous pensons que l’enlèvement progressif des blocs chargeurs et des écouteurs des boîtes de nos appareils peut régler le problème d’une consommation plus durable et enlever la pression sur les consommateurs qui continuent de recevoir des accessoires qui ne leur sont pas nécessaires avec leurs nouveaux téléphones. »

Une des raisons pour laquelle Samsung utilise une approche progressive pourrait être la quantité de chargeurs. Depuis maintenant quelques années, Samsung fournit des chargeurs de type USB-C avec ses smartphones, mais ceux-ci ne sont pas encore assez démocratisés pour que Samsung se permette de les supprimer de manière immédiate et définitive. Beaucoup de personnes ont encore et utilisent des téléphones avec un port de charge de type Micro-USB ou des bloc chargeur USB-A. Donc, même si les Samsung Galaxy S21 ne seront effectivement pas vendus avec un bloc chargeur, d’autres gammes, un peu moins onéreuses, pourraient être vendues avec des accessoires.

Pour rappel, cette initiative ne pourra pas être réalisée en France, ou du moins pas totalement. En effet, depuis une loi passée en 2010, les fabricants de smartphones sont obligés de fournir à leurs clients un appareil qui leur permet de « limiter l’exposition de la tête aux émissions radioélectriques lors des communications », ou autrement dit, des écouteurs. Apple, par exemple, est obligé d’inclure des écouteurs avec ses iPhone 12, tandis que le reste du monde n’y a pas le droit.