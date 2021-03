Nintendo et Niantic s’allient pour créer une application Pikmin

Les Pikmins vont bientôt envahir votre environnement quotidien grâce au futur jeu en réalité augmentée concocté par Niantic et Nintendo. Il devrait sortir plus tard dans l’année.

Niantic, le célèbre studio de jeux mobile, et Nintendo viennent d’annoncer leur partenariat dans la création d’une application mobile sur le thème de Pikmin. Pikmin est un jeu Nintendo sorti il y a près de 20 ans sur GameCube, dont le troisième opus est disponible sur Nintendo Switch.

Comme on pouvait s’en douter il s’agit en réalité d’un jeu en réalité augmentée, la spécialité de Niantic qui a déjà créé Pokémon Go, Harry Potter Wizards Unite ou encore Ingress Prime. On ne connaît pas encore les détails sur le contenu du jeu mais on sait d’ores et déjà que c’est une application qui vise à rendre la marche plus amusante, au même titre que les précédents jeux de Niantic. Les deux firmes expliquent que cette application n’est que la première d’une longue série de titres sur lesquels elles collaboreront dans le but de faire vivre les personnages préférées de Nintendo grâce au savoir faire de Niantic dans la réalité augmentée.John Hanke, le CEO de Niantic, a déclaré que « c’était naturel de faire équipe avec Nintendo pour la prochaine étape de notre développement. Nous somme impatients de définir le futur de la réalitée augmentée ensemble en amenant les bien-aimés personnages de Nintendo à la vie pour tous les joueurs sur mobile dans le monde ».

Shigeru Miyamoto a quant à lui déclaré que « la technologie de Niantic nous a donné l’opportunité de vivre dans un monde où les Pikmins vivent secrètement tout autour de nous. Fondée sur le thème de rendre la marche plus amusante, notre mission est de fournir aux gens une nouvelle expérience, différente des jeux traditionnels ». Cette déclaration pourrait donc nous faire penser qu’il faudrait trouver des Pikmins dans notre environnement, les créatures étant si petites qu’elles peuvent se cacher n’importe où. La sortie du jeu est prévue pour 2021, mais on ne sait pas encore à quelle date précisément. Niantic sera également l’éditeur du jeu.