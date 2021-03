Sony lance les précommandes de ses enceintes 360 Reality Audio

Le fabricant japonais Sony a annoncé hier l’ouverture des précommandes pour ses deux nouvelles enceintes connectées SRS-RA3000 et SRS-RA5000, équipées de la technologie 360 Reality Audio.

Lancée en 2019, la technologie 360 Reality Audio de Sony permet aux amateurs de musique de profiter d’une spatialisation immersive à 360°. Une fonctionnalité pour le moment accessible sur seulement quelques milliers de titres musicaux, et sur un nombre très restreint de terminaux, comme les casques hauts de gamme Sony WH-1000XM4, ou encore les enceintes Echo Studio d’Amazon. Cette fois, l’équipementier japonais mise sur son propre hardware, avec deux nouvelles enceintes connectées intelligentes, disponibles à partir d’aujourd’hui en précommande. Présentées au CES 2021 la SRS-RA3000 et la SRS-RA5000 seront proposées à 349,99€ et 599,99€, et promettent déjà de diffuser un véritable environnement sonore à 360°.

Parmi les différences notables entre les deux appareils (outre leur design très différent), le SRS-RA5000 est certifié Hi-Res Audio afin de proposer des performances audio améliorées sur les fichiers audio HD. De plus, le RAS5000 bénéficie aussi de sept haut-parleurs (trois latéraux de 46 mm, trois verticaux de 46 mm et un boomer de 70 mm), tandis que le modèle RAS3000 se contente d’un haut-parleur à large bande de 80 mm, de deux tweeters latéraux de 17 mm et de deux radiateurs passifs. Les deux enceintes disposeront d’une connexion Bluetooth, et pourront évidemment faire office d’assistant vocal, puisqu’elles prennent toutes les deux en charge Amazon Alexa et Google Assistant. Grâce à leurs microphones intégrés, les SRS-RA pourront aussi étalonner automatiquement la musique en fonction de l’environnement sonore d’une pièce. L’assurance d’avoir un son toujours parfait, même en cas de bruit ambiant.

Accessible dès à présent en précommande, la SRS-RAS3000 est commercialisée à 349,99€, tandis que la SRS-RAS5000 culmine à 599,99€. Les premières livraisons auront lieu à partir du 29 mars prochain, soit dans seulement quelques jours.