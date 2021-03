Facebook développe son propre Clubhouse pour Messenger

Face au succès fulgurant de Clubhouse, Facebook va riposter avec une fonctionnalité similaire. Le réseau social plancherait sur une version maison de l’application de discussion audio, qui prendrait la forme d’une fonctionnalité directement intégrée à son interface.

Le succès de Clubhouse, une application de chat audio uniquement disponible sur iOS, n’est pas tombé dans l’oreille d’un sourd. Les géants du secteur, se sentant sans doute menacés par ce nouveau venu, travaillent à l’élaboration de fonctionnalités similaires. C’est le cas notamment de Facebook, qui selon les informations du New York Times, plancherait déjà sur une version maison de ces salons de discussion. Si on ne savait encore que très peu de choses de ce nouvel outil, un spécialiste informatique vient d’en dévoiler un peu plus. Alessandro Paluzzi aurait trouvé la fonctionnalité dans le code de l’application Android. Selon lui, elle sera directement intégrée dans l’interface Facebook et accessible d’un simple clic.

Une intégration à Rooms mais pas seulement

Concrètement, l’utilisateur sera invité à créer une conférence audio à l’aide de Rooms. L’application imaginée par Facebook pour concurrencer Zoom intégrera visiblement la possibilité de créer des Lives audio, là où il n’est pour le moment possible que de converser jusqu’à 50 participants. Devant une audience, l’internaute pourra alors débattre de sujet ou même discuter avec certains auditeurs. Selon Alessandro Paluzzi, tous les utilisateurs Facebook pourront rejoindre une conférence, sans avoir à passer par Rooms. En revanche, il faudra utiliser Rooms pour les créer. Pour le moment, rien n’indique que c’est cette voie qu’empruntera la firme de Mark Zuckerberg. Si le réseau social a confirmé travailler sur une telle fonctionnalité, la route jusqu’au déploiement est encore longue. Il faudra d’abord que Facebook teste son nouvel outil avant de le rendre disponible pour tous les utilisateurs. Ce n’est donc pas pour tout de suite.

Clubhouse a du soucis à se faire

Reste que ClubHouse a encore du souci à se faire, à l’heure où ils sont de plus en plus nombreux à vouloir reprendre son modèle. Entre Telegram, Discord et maintenant Facebook, la concurrence sera rude. D’autant plus que l’application n’est pour le moment disponible que sur invitation et seulement pour les terminaux iOS. Un déploiement sur Android est prévu, mais il va falloir s’armer de patience. Le cofondateur de Club House a en effet annoncé lors d’une conférence que la création d’une application pour Android était particulièrement compliquée. Pour rappel, Clubhouse est une plateforme qui permet de discuter dans des salons audios. Promue notamment par Elon Musk, elle connaît un succès fulgurant depuis plusieurs semaines.