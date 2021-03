Amazon prépare un nouveau jeu multijoueur avec l’équipe derrière Rainbow Six Siege

Pour montrer sa détermination, Amazon a créé un quatrième studio de développement à Montréal et a recruté les plus grands noms derrière le jeu Rainbow Six Siege.

Amazon est bien décidé à laisser sa marque dans le monde du jeu vidéo. Après plusieurs projets abandonnés, d’autres reportés et de multiples licenciements, Amazon ne tire pas sa révérence pour autant et prévoit désormais d’ouvrir un quatrième studio de développement. Il sera basé à Montréal au Canada et complétera ceux déjà présents à Seattle, Irvine et San Diego. Le studio de Montréal travaillera principalement sur des grosses productions AAA. Pour cela, Amazon a recruté quelques uns des membres de l’équipe qui a développé Rainbow Six Siege afin de gérer le studio. Parmi eux se trouvent Luc Bouchard, à la tête de la production, Xavier Marquis, directeur artistique, Alexandre Remy, chef de produit, et Romain Rimokh, directeur de contenu.

Ces recrutement nous mettent la puce à l’oreille quant au genre de jeu qu’Amazon a l’intention de produire en premier dans son studio de Montréal. Il tendrait à recréer le même succès qu’a connu le jeu de tir Rainbow Six Siege. À ce jour, le jeu compte environ 70 millions de joueurs. Peu de détails ont été révélés par Amazon ou ses employés, bien que Xavier Marquis ait déclaré que l’équipe a « la liberté créative de créer une expérience vraiment unique dans l’univers du multijoueur ». Avec les informations que l’on a, on peut donc s’attendre à un jeu de tir en multijoueur. En ce qui concerne les autres studios, celui de San Diego est actuellement sur le développement de plusieurs projets encore secrets. Le studio Relentless de Seattle est lui aussi sur le développement de plusieurs titres originaux après l’échec du jeu Crucible l’année dernière. Enfin, le studio d’Orange County à Irvine développe actuellement un jeu Seigneur des Anneaux et New World.