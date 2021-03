Valve dévoile les dates du Steam Next Festival

Après une édition en février 2021, Valve réorganise son célèbre festival de jeux Steam l’été prochain, avec des centaines de jeux au programme.

Valve vient d’annoncer les dates officielles de son prochain festival de jeu qui se tiendra cet été. Il se déroulera du 16 au 22 juin et sera rebaptisé Steam Next Fest, ou Steam Néo Fest en français. Valve a déclaré que les joueurs PC pourront découvrir des centaines de jeux en essayant leur démos, en regardant des diffusions en direct ou encore en discutant avec les développeurs afin de leur poser des questions.

Si l’événement change de nom, le format reste quant à lui plus ou moins le même qu’avec les précédents festivals de jeux Steam. C’est donc une excellente nouvelle pour les joueurs PC, bien qu’il semblerait que les dates coïncident avec celles de l’événement virtuel de l’E3. En effet, celui-ci durera du 15 au 17 juin prochain et se tiendra en version numérique. Si on ne sait pas encore quel sera le programme pour chacun de ces événements, il y a fort à parier que certaines annonces seront identiques dans les deux festivals et que d’autres seront bien plus spécifiques à chaque événement.

Sur son site, Valve propose aux joueurs de s’inscrire pour recevoir une notification lorsque l’événement sera disponible. C’est donc un mois de juin chargé qui attend la communauté de joueurs, sachant que d’autres acteurs de l’industrie vidéoludique pourraient annoncer leur propre événement comme cela s’est fait l’année dernière, tels que Sony ou encore Microsoft. Si vous avez raté l’édition du festival des jeux Steam de février, voici le trailer de l’événement, que vous pouvez par ailleurs retrouver en entier sur Youtube.