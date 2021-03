Les manettes Xbox Series se parent de nouvelles couleurs vibrantes

La gamme d’accessoires Xbox s’élargit un peu plus en accueillant dans la famille deux nouvelles manettes Xbox Series. Il s’agit de la Electric Volt et de la Daystrike Camo.

Microsoft vient de dévoiler deux nouvelles manettes Xbox Series qui seront commercialisées à partir du mois prochain. La première s’appelle Electric Volt et rejoint la famille des manettes Xbox Series aux côtés des manettes Shock Blue et Pulse Red déjà disponibles à la vente. Sa couleur jaune électrique rappelle les couleurs utilisées dans le monde du sport, ce qui est plutôt bien représentatif du monde vidéoludique. Elle sera disponible à la vente dès le 27 avril au prix de 59,99 euros.

La deuxième manette, nommée Daystrike Camo, rejoint quant à elle la famille Camo comptant déjà parmi ses membres les manettes Artic Camo et Night Ops Camo. Avec sa parure camouflage couleur cerise, la manette se veut plus sobre et élégante que la Electric Volt. Elle sera disponible à partir du 4 mai au prix de 64,99 euros.

Microsoft a déclaré qu’une partie des manettes sera faite en matière recyclée, principalement la partie en résine, ce qui démontre l’engagement de l’entreprise dans la réduction et le recyclage des déchets plastiques. Cette innovation ne dessert pas pour autant l’efficacité et la qualité des manettes, qui reste identique à celle de leurs homologues en matières non recyclées. Avec ces manettes, Microsoft a également sorti une ligne de vêtements inspirée des mêmes coloris, à savoir le jaune néon et le rouge cerise. La collection de vêtements de sport sera disponible à la vente dès le 21 avril prochain sur le Xbox Gear Shop.