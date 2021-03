Microsoft : le Xbox Live change de nom et devient… Xbox Network

Après des rumeurs démenties en août dernier sur un possible changement de nom du Xbox Live, Microsoft vient de confirmer que le service serait désormais nommé Xbox Network, pour le distinguer du Xbox Live Gold.

Plusieurs joueurs ont remarqué récemment que l’appellation Xbox Live n’apparaissait plus sur leur console à sa place habituelle mais que l’appellation Xbox Network l’avait discrètement remplacé. Ce n’est pas le cas chez tout le monde, ce changement étant réservé à quelques bêta-testeurs. Cela a provoqué de la nostalgie chez certains, puisque le nom du Xbox Live n’avait jamais changé depuis ses débuts en 2002.

En août dernier, des indices pointaient déjà vers un changement de nom lorsque Microsoft avait mis à jour son accord de services. Microsoft référait alors le Xbox Live sous le nom de service en ligne Xbox. À l’époque, Microsoft avait nié vouloir changer le nom du Xbox Live, ce qui n’est plus le cas aujourd’hui. En effet, Microsoft s’est exprimé en affirmant que l’appellation Xbox Network était bien plus claire quant à l’utilité du service et se montre également utile pour le différencier du Xbox Live Gold. Microsoft a aussi confirmé que rien ne changerait en ce qui concerne les fonctionnalités ou l’expérience du Xbox Live, qui change de nom mais pas de structure ni d’utilité.

Le Xbox Live Gold avait d’ailleurs fait parler de lui plus tôt cette année lorsque Microsoft avait annoncé vouloir augmenter le tarif de l’abonnement, ce qui a provoqué la colère de milliers d’internautes. Ceux-ci ont critiqué le fait que Microsoft prenne cette décision en pleine pandémie mondiale ayant causé une crise financière générale. Microsoft a donc vite ravalé ses paroles, gardant le prix de l’abonnement tel quel et garantissant aussi que les jeux free-to-play serait bientôt accessibles sans abonnement au préalable. On ne sait toujours pas quand cela va arriver.