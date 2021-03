Le nouveau billet de 50 £ à l’effigie d’Alan Turing bientôt en circulation

Le nouveau billet de 50 livres sterling à l’effigie d’Alan Turing sera mis en circulation au Royaume-Uni à partir du 23 juin, un jour symbolique s’il en est puisque le génial mathématicien est né le 23 juin 1912.

Ce billet de 50 £ revient de loin. Malgré son génie, Alan Turing a été persécuté toute sa vie par les autorités anglaises, en raison de son homosexualité. Le mathématicien est aujourd’hui célébré non seulement pour ses inventions, mais aussi comme symbole de la communauté LGBTQ. Le voir illustrer un objet aussi courant qu’un billet est donc une grande victoire.

Un billet ultra-sécurisé

Pour l’occasion, la Banque d’Angleterre a multiplié les références à Alan Turing, certaines étant bien cachées. Ainsi, on y trouvera des références à la British Bombe, la machine conçue par Turing qui a permis de déchiffrer les messages Enigma durant la deuxième guerre mondiale. Une contribution décisive qui a accéléré la fin du conflit.

Le billet présente aussi des éléments de l’Automatic Computing Engine (ACE) Pilot Machine, le premier programme électronique capable de stocker des données, en quelque sorte l’ancêtre de l’ordinateur. La date de naissance du scientifique est aussi inscrite en code binaire. Ce billet en polymère, annoncé en 2019, complète la collection actuelle, qui est la plus sécurisée à ce jour.

« Non seulement [ce billet] est une célébration du génie scientifique [d’Alan Turing] qui a contribué à raccourcir la guerre et à influencer la technologie que nous utilisons encore aujourd’hui, mais il confirme aussi son statut comme une des figures LGBTQ les plus emblématiques au monde », se réjouit Jeremy Fleming du GCHQ, le service britannique en charge du renseignement et de la sécurité des systèmes d’information.

Le billet Turing rejoint les billets Winston Churchill (5 £), Jane Austen (10 £) et Turner (20 £).