Un court-métrage d’horreur sur Animal Crossing bientôt adapté en film

Animal Crossing ce n’est pas que des petites bêtes mignonnes. Sur YouTube, Julian Terry a consacré un court-métrage d’horreur au phénomène. Il a attiré l’attention de Timy Bekmambetov qui envisage de l’adapter en long-métrage pour le grand écran.

Animal Crossing siège parmi les jeux vidéo les plus mignons du moment. Avec son univers édulcoré et sa promesse de nous offrir une parenthèse enchantée sur une île privée, New Horizons a rapidement connu un succès fulgurant. Le titre disponible sur Nintendo Switch aura rythmé le confinement de nombreux joueurs jusqu’à devenir le jeu vidéo le plus vendu en France l’année dernière. Mais aussi adorable soit-il, ce phénomène a inspiré un passionné d’horreur qui a réalisé un court-métrage durant la quarantaine américaine.

Un million de vues sur YouTube

Baptisé Don’t Peek, il raconte l’histoire d’une jeune femme qui découvre que ses actions dans l’univers d’Animal Crossing ont des répercussions dans la vie réelle. Lorsqu’elle ouvre un tiroir dans sa maison virtuelle, la commode de sa chambre comment à s’entrouvrir mystérieuse. Si cette situation tend à l’amuser au début, elle prend une toute autre tournure lorsqu’un inconnu demande à s’inviter chez elle. La vidéo publiée en octobre dernier a été visionnée plus d’un million de fois. Elle a attiré l’attention du réalisateur Timur Bekmambetov.

Le cinéaste à qui l’on doit le thriller Wanted sera à la tête du projet d’adaptation pour le grand écran. Il réalisera un format long qui devrait reprendre les éléments du court-métrage de Julian Terry. Reste à voir désormais quand, et où, il sera disponible, mais surtout comment les scénaristes réussiront à étoffer cette prometteuse mais courte intrigue. En attendant, vous pouvez découvrir Don’t Peek sur YouTube. Julian Terry a aussi consacré un autre film à l’enceinte Amazon Echo. Il sera aussi adapté pour le grand écran par Amblin Entertainement, la société de production créée par Steven Spielberg.