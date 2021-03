Les revenus du cloud gaming devraient doubler en 2021

Le cloud gaming connaît une forte croissance qui ne s’arrête plus. Newzoo prévoit même que les revenus générés par le cloud gaming pourraient atteindre 1,4 milliard de dollars d’ici fin 2021.

Selon l’analyste du monde de l’e-sport et du gaming Newzoo, les revenus générés par le cloud gaming, toutes plateformes confondues, devraient plus que doubler en 2021 par rapport à l’année dernière. Il prévoit des revenus atteignant le cap de 1,4 milliard de dollars, contre 633 millions en 2020. L’entreprise analytique justifie cette hausse conséquente de revenus par l’expansion exponentielle du marché. En effet, de plus en plus de joueurs se tournent vers le cloud gaming pour pouvoir jouer à plus de jeux avec des performances de plus en plus convaincantes. Parmi les plateformes les plus utilisées, on compte Stadia de Google, xCloud de Microsoft, GeForce Now de Nvidia ou encore Amazon Luna.

Un des facteurs de l’évolution du cloud gaming en 2020 est aussi en rapport avec la pandémie mondiale. Comme on le sait, énormément de personnes se sont tournées vers les jeux vidéo pendant ces temps de crise et les nombreux confinements mis en place à travers le monde. Le cloud gaming s’est alors retrouvé être une solution plus abordable et efficace que l’achat d’une console ou d’un PC gamer pour toutes les personnes qui n’en avaient pas.

En plus de doubler ses revenus en 2021, Newzoo prédit que la croissance du cloud gaming continuera dans les années à venir, atteignant les 5,14 milliards de dollars d’ici la fin de l’année 2023. Reste à savoir si ces statistiques sont fiables et se réaliseront. De notre côté, on peut vous proposer de découvrir les catalogues de GeForce Now et du Xbox Game Pass pour que vous fassiez le plein de jeux vidéo pendant ce troisième confinement.