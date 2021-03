Star Wars : des Stan-Smith à l’effigie de Yoda

Grande est la force dans ces chaussures. Adidas fait un nouvel hommage à la saga Star Wars. Cette fois-ci, c’est maître Yoda qui est à l’honneur sur une paire de Stan Smith stylisée pour l’occasion.

On ne compte plus le nombre de collaborations entre l’équipementier allemand et la saga Star Wars. Après des baskets aux couleurs de C3PO, ou encore Luke Skywalker, c’est au tour de Yoda de faire l’objet d’une paire en édition limitée. Cette fois-ci, la marque mise sur l’un de ses plus grands succès, la Stan Smith. Très populaire, on ne compte plus le nombre de paires que l’on croise tous les jours dans les transports en commun, elle s’investit cette fois-ci des couleurs du plus célèbre des Jedi. Finalement, cette association des deux entités fait sens. Toute de blanc vêtu, elle fait des références subtiles à la saga imaginée par Georges Lucas en 1977. À l’arrière, on retrouve un vert un peu différent de celui de la version classique, avec le visage du petit personnage en surimpression. Sur les côtés, on retrouve une citation parmi les plus célèbres, « There is Now Try”, il n’y a pas d’essai dans la langue de Molière. Cette phrase, Yoda les prononce dans L’Empire contre-attaque, lorsqu’il forme Luke sur Dagoba.

Adidas passe au vert

Cette paire toute mignonne fait partie d’un projet de grande envergure mené par la marque. Baptisée PRIMEGREEN, cette campagne veut prouver la volonté de la firme à réduire les déchets plastiques, en utilisant 50 % de matières recyclées pour la conception des chaussures. Pour cela, elle a créé une gamme de produits inspirés par tous les personnages de la pop culture qui sont, vous l’aurez compris, verts. On retrouve tout naturellement Hulk, Groot, et même la star de Muppets : Kermit. Dans un spot publicitaire, l’équipementier vante les mérites de sa nouvelle collection qui sera commercialisée dans les prochaines semaines. Côté prix, il faudra débourser 100 euros pour se les procurer, soit le prix actuel des chaussures classiques de la gamme Stan Smith.