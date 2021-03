Devolver Digital et Acid Nerve annoncent le jeu Death’s Door

Parmi les jeux indépendants les plus attendus se trouve Death’s Doord, la nouvelle création du studio à l’origine de Titan Souls.

Durant l’événement organisé par Twitch et Microsoft il y a quelques jours, plus d’une soixantaine de jeux indépendants ont été annoncés. C’est à cette occasion qu’Acid Nerve, le studio à l’origine de Titan Souls, et Devolver Digital ont dévoilé le jeu Death’s Door, qui sortira exclusivement sur PC, Xbox One et Xbox Series X. C’est un jeu qui sera donc une exclusivité Xbox, bien que l’on ne sache pas encore s’il sera porté sur d’autres supports par la suite. Death’s Door dépeint un monde étrange et sombre dans lequel le travail des corbeaux est de ramasser les âmes des morts. Le jeu sera disponible dès cet été, même si la date officielle n’a pas encore été dévoilée. La trame du jeu est la suivante :

« Moissonner les âmes des défunts et pointer à heure fixe peut s’avérer être une besogne des plus monotones… mais il s’agit d’un travail fort honnête pour un Corbeau. Les choses se compliquent lorsque l’âme dont vous êtes responsable est subtilisée par un voleur désespéré. Vous devez alors traquer le malfrat jusqu’aux profondeurs insondables d’un royaume qui échappe à la mort. Mais attention… cet endroit grouille de créatures qui auraient dû trépasser voilà bien longtemps, des créatures dont la puissance incommensurable n’a d’égal que l’avidité insatiable. »

En attendant sa sortie, vous pouvez aussi découvrir du gameplay dans le trailer d’annonce du jeu afin de vous familiariser avec les mécaniques de ce jeu action-aventure très spécial.