Sam & Max a enfin une fenêtre de sortie sur Oculus Quest

Le prochain titre Sam and Max : This Time It’s Virtual sortira sur Oculus Quest dès le mois de juin prochain, pour en profiter dès cet été.

Plus de 10 ans après le dernier opus de Sam & Max, le duo de policiers va finalement revenir dans un jeu en réalité virtuelle pour lequel une fenêtre de sortie sur Oculus Quest a été confirmée. Dans un article de blog, Facebook a annoncé que le jeu serait disponible à partir du mois de juin, mais on ne sait pas encore à quelle date précise. On sait néanmoins que le titre sera porté sur d’autres plateformes de réalité virtuelle. Plus tard dans l’année, Sam & Max : This Time It’s Virtual! arrivera sur SteamVR et Viveport. Enfin, en 2022, le jeu sera disponible sur PlayStation VR. Sachant que Sony a d’ores et déjà annoncé travailler sur un nouveau casque de réalité virtuelle, il est probable que le jeu soit présent au line-up de lancement.

Sam & Max est une licence de jeux vidéo dont le premier opus est sorti en 1993. C’était une série à succès jusque dans les années 2000, avec le dernier opus en date Sam and Max : The Devil’s Playhouse sorti en 2010. Plus de 10 ans après le jeu revient donc dans une version actuelle et modernisée tirant profit de la technologie de la réalité virtuelle. Le studio derrière ce dernier titre, HappyGiant, a recruté des anciens développeurs de chez LucasArts et Telltale ayant travaillé sur les anciens opus de la franchise. Cela ne devrait donc pas dénaturer l’âme originelle des personnages qui ont marqué l’enfance de beaucoup de joueurs. Une vidéo de présentation du gameplay est d’ores et déjà disponible si vous êtes curieux de voir à quoi le jeu ressemblera une fois sorti sur les plateformes concernées.