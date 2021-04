Espace : voici une nouvelle photo HD du trou noir M87

Une équipe de chercheurs a réussi l’exploit technique de recréer en image les intenses champs magnétiques entourant le trou noir M87.

À plus de 53 millions d’années-lumière de la Terre, la galaxie elliptique Messier 87 n’a pas fini de nous livrer tous ses secrets. Au centre de cette dernière, le trou noir supermassif M87 intrigue depuis déjà plusieurs années les scientifiques du monde entier. Pourtant, grâce à une équipe de chercheurs de l’Université de Valence et le réseau de télescope Event Horizon, on découvre aujourd’hui une image de la structure magnétique de l’objet céleste. Un rendu réaliste qui a permis de cartographier le trou noir, mais aussi d’évaluer une impressionnante masse cosmique, estimée à plus de 6,5 milliards de fois celle de notre soleil.

Mieux comprendre le comportement des trous noirs

Plus tôt en 2012, des scientifiques avaient déjà repéré à l’aide des télescopes Event Horizon, un énorme jet provenant d’une explosion à la surface de M87. L’éruption avait été si violente que les faisceaux lumineux produits avaient parcouru une distance de près de 5000 années-lumière avant de disparaître. C’est justement pour tenter de comprendre ce phénomène — ainsi que l’ensemble des propriétés magnétiques de M87, que les scientifiques ont eu l’idée de créer une image de la structure magnétique du trou noir supermassif. Un travail de longue haleine explique Ivan Marti-Vidal de l’Uniersité de Valence : “Cette nouvelle image en lumière polarisée a nécessité des années de travail en raison des techniques complexes utilisées pour obtenir et analyser les données”. Pour en savoir plus sur ce phénomène fascinant, deux articles consacrés aux recherches de l’astronome ont déjà été publiés dans la revue scientifique The Astrophysical Journal Letters.