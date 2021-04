HBO : un contrat en or pour George R.R. Martin

Les créations de George R.R. Martin n’ont pas fini d’inonder les écrans de HBO. Il y a les projets autour de Game of Thrones bien sûr, mais aussi d’autres programmes sortis de l’imaginaire de l’auteur de la saga littéraire Le Trône de fer.

HBO mise tout ou presque sur George R.R. Martin ! L’auteur des livres Le Trône de fer (A Song of Ice and Fire), qui a servi de base à la série Game of Thrones, a reçu un gros chèque de la part de la chaîne afin de créer du contenu pour le réseau et pour sa plateforme de streaming, HBO Max.

Quand sortira le sixième tome du Trône de fer ?

Plusieurs projets autour de Game of Thrones sont en préparation, à l’instar de la préquelle House of the Dragon, dont l’histoire est tirée de Feu et Sang, le cinquième tome du Trône de fer. Et il y a cinq autres séries en développement autour de l’univers de Game of Thrones, pour lesquelles l’écrivain pourrait donner un coup de main.

George R.R. Martin développe également d’autres séries pour HBO, basés sur les romans Qui a peur de la mort ? (de Nnedi Okorafor) et Roadmarks (de Roger Zelazny), où il fera figure de producteur. Beaucoup d’activité en perspective donc pour l’auteur, qui est aussi impliqué dans une série pour le service Peacock basé sur les romans Wild Cards, ou encore ce film de Paul W.S. Anderson inspiré par des nouvelles de Martin.

George R.R. Martin aurait signé un contrat qui va l’occuper durant cinq ans, pour un montant à huit chiffres selon la rumeur ! Les fans du Trône de fer attendent toujours désespérément The Winds of Winter, le tome six de la saga, qui tarde à apparaître dans les rayons des librairies. L’auteur a promis une sortie pour cette année. Et il reste encore un épisode à écrire…