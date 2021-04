PlayStation Now : profitez des jeux d’avril et d’une semaine d’essai gratuite

Sony vient de dévoiler trois nouveaux jeux pour le mois d’avril : un jeu de tir, un jeu d’aventure et un jeu d’exploration et de survie. De plus, une semaine d’essai au PlayStation Now est disponible gratuitement dès le 7 avril !

Sony vient de dévoiler la liste des jeux qui débarquent sur le PlayStation Now en avril. Tout comme pour le PlayStation Plus ce mois-ci, ce sont trois jeux au total qui rejoignent le catalogue. Il s’agit tout d’abord de Borderlands 3, le troisième opus de la franchise de jeu tir sorti en 2019. Il sera disponible sur le PlayStation Now du 6 avril au 29 septembre. Ceci n’est pas sans rappeler qu’un film Borderlands est actuellement en préparation. Vous pourrez également découvrir le jeu Marvel’s Avengers qui sera disponible du 6 avril au 5 juillet. Le jeu reprend les super-héros emblématiques de l’univers Marvel dans un monde où ceux-ci sont devenus hors la loi mais doivent tout de même sauver le monde. Une version PS5 a même été déployée depuis le mois de mars.

Enfin, le dernier jeu à rejoindre le catalogue est The Long Dark, disponible dès maintenant et pour une durée minimum de 12 mois. The Long Dark est un jeu d’exploration et de survie dans un monde ravagé par une catastrophe géomagnétique. Le protagoniste se retrouve face à lui-même dans un monde revenu à l’état primitif, où il n’y a pas de zombies mais beaucoup d’animaux sauvages prêts à vous tuer à tout moment. Ces nouvelles arrivées signent le départ d’un autre jeu de la plateforme. En effet, Sniper Elite 3 Ultimate Edition va quitter PlayStation Now dès aujourd’hui.

En plus de ces nouveaux jeux, Sony a dévoilé qu’une semaine d’essai pour tester le service était offerte aux nouveaux abonnés, à partir du mercredi 7 avril. À l’issue de cette semaine, l’abonnement sera renouvelé automatiquement, pensez donc bien à le désactiver si vous ne souhaitez pas vous engager. Pour rappel, PlayStation Now est un service de jeux à la demande proposé par Sony sur PlayStation 4 et 5. Il vous donne accès à des centaines de jeux sortis sur PS4, PS3 et même PS2, à télécharger ou à jouer en streaming. L’abonnement à l’année est à 59,99 euros, l’abonnement mensuel est à 9,99 euros et l’abonnement pour 3 mois est à 24,99 euros.