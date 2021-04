NVIDIA : la douane de Hong Kong saisit 300 cartes graphiques de contrebande

Alors qu’il est encore bien difficile de se procurer une carte graphique de chez NVIDIA, la douane hongkongaise vient de mettre la main sur un gros lot : 300 CMP 30HX transportées illégalement, des cartes dédiées aux mineurs de cryptomonnaies.

Si vous rencontrez des difficultés pour vous procurer une PS5 ou l’une des dernières cartes graphiques de NVIDIA, vous êtes probablement au courant de la situation. Une pénurie de composants électroniques touche en effet de nombreux constructeurs, qui peinent à répondre à une forte demande. En plus des joueurs intéressés par les performances de ses dernières cartes graphiques, NVIDIA doit également faire face à une nouvelle demande venue des mineurs de cryptomonnaies, un secteur lui aussi en pleine ébullition. Et forcément, la pénurie alimente directement le marché noir.

C’est dans cette situation que la douane de Hong Kong a fait une grosse prise dernièrement en saisissant près de 300 cartes graphiques NVIDIA, transportées illégalement à bord d’un bateau de pêche. Dans celui-ci, les douaniers ont également trouvé de nombreux autres produits de contrebande, dont des smartphones, et même des ailerons de requins ! En tout, il y en avait pour près de 200 000 euros de marchandises.

Des cartes graphiques dédiées aux mineurs de cryptomonnaies

Concernant les cartes graphiques saisies, il s’agissait uniquement de CMP 30HX, le modèle d’entrée de gamme des CMP — Cryptocurrency Mining Processor. C’est une gamme spécialement développée par NVIDIA pour les mineurs de cryptomonnaies, afin d’éviter que ceux-ci ne s’accaparent le peu de cartes graphiques disponibles et dédiées aux joueurs. La CMP 30HX est basée sur l’architecture Turing et gravée en 12 nm. On n’y retrouve pas de sortie vidéo, mais le hashrate est excellent et la consommation énergétique n’est pas excessive. Le problème, c’est que cette carte est encore très rare sur le marché, si bien que NVIDIA n’a pas encore donné de tarif conseillé. Aux dernières nouvelles, la situation de pénurie devrait commencer à s’améliorer au deuxième trimestre 2021.