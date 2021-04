Marvel : le tournage des Gardiens de la Galaxie 3 sera lancé en 2021

Bonne nouvelle pour les fans des Gardiens de la Galaxie. Si le troisième opus n’a pas encore de date de sortie, il est visiblement pour bientôt. Le tournage sera lancé cette année, selon son réalisateur James Gunn.

James Gunn est occupé. Entre la sortie imminente de Suicide Squad et le développement des Gardiens de la Galaxie 3, on peut dire qu’il a du pain sur la planche. Pour autant, les choses vont encore s’accélérer dans les prochains mois. Interrogé par un internaute, le réalisateur vient de donner quelques maigres détails sur l’avancement du troisième opus des Gardiens de la Galaxie. Visiblement, le tournage sera lancé dès cette année. Il faudra sans doute s’attendre à ce que les équipes se retrouvent sur les plateaux après l’été, les acteurs étant déjà occupés à tourner Thor : Love and Thunder. Ce sera aussi l’occasion pour James Gunn de réaliser le Holiday Special qui est prévu pour 2022 sur Disney+.

This year. — James Gunn (@JamesGunn) April 4, 2021

Côté intrigue, on ne sait presque rien pour le moment. La disparition de Gamora, et la réapparition de son alter-ego du passé dans Avengers : Endgame, sera sans doute au cœur de l’intrigue. Pour le reste, les fans attendent avec impatience le retour d’Adam Warlock, brièvement introduit dans une scène post-crédit du second opus.

Le retour du Roi

Le développement des Gardiens de la Galaxie 3 n’aura pas été de tout repos pour Marvel et James Gunn. Après que des tweets problématiques aient été exhumés par des partisans de Donald Trump, le cinéaste avait tout simplement été évincé de la maison des idées, avant d’être rapidement repêché par DC. Il sera à la réalisation du nouveau Suicide Squad, qui sera à la fois une suite et un reboot du film de David Ayer. Au casting, on retrouvera notamment Margot Robbie, Viola Davis et Joel Kinnaman. De nouveaux personnages rejoindront aussi la joyeuse bande puisque John Cena, Idris Elba et David Dastmalchian sont aussi annoncés respectivement dans les rôles de Peace Maker, Bloodsport et Polka-Dot Man. La première bande-annonce a d’ailleurs été dévoilée il y a quelques jours par Warner Bros.