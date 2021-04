TikTok ajoute enfin le sous-titrage automatique à ses vidéos

Une initiative qui pourrait permettre au réseau social d’être beaucoup plus inclusif à l’avenir.

TikTok va bientôt proposer le sous-titrage automatique de ses vidéos, afin de les rendre plus accessibles et plus inclusives. Jusqu’à présent, c’était aux créateurs de contenus eux-mêmes de prendre l’initiative d’un sous-titrage. Une opération longue et fastidieuse, qui pourra bientôt être remplacée par une simple option à cocher au moment de la publication, a expliqué la plateforme via un communiqué officiel. Comme sur YouTube, qui fait office de référence dans le genre, il sera possible pour les viewers de désactiver le sous-titrage d’un simple clic, tandis que les créateurs pourront modifier ou éventuellement corriger le texte généré automatiquement.

“L’inclusivité est importante, parce que quand les gens se sentent intégrés, ils sont plus à l’aise” — TikTok

Plus inclusif, et surtout plus pratique

Derrière cette initiative de la part de TikTok, on retrouve évidemment la volonté du réseau social d’être plus inclusif. L’arrivée des sous-titres automatiques permettra en effet aux utilisateurs sourds et malentendants de profiter pleinement des possibilités offertes par le réseau social chinois, sans avoir à se limiter à quelques créateurs. Mais au-delà de l’inclusivité, l’arrivée du sous-titrage automatique revêt aussi un aspect purement pratique, surtout quand on sait que la majorité des internautes consultent leurs réseaux sociaux sans activer le son. Déployée dans les semaines à venir, cette nouvelle fonctionnalité sera dans un premier temps, accessible uniquement en anglais et en japonais. D’autres langues devraient prochainement être prises en compte a cependant assuré le réseau social.

“Investir dans l’inclusivité”

TikTok entend pourtant ne pas s’arrêter là sur la question de l’inclusivité. Le réseau social a également annoncé qu’il mettrait bientôt en place un outil d’avertissement pour les créateurs de contenu, afin de les alerter sur les risques d’épilepsies liés à leurs vidéos. Il sera ainsi possible pour les utilisateurs concernés de sauter les passages à risque, afin d’éviter d’être confrontés à des images photosensibles. Un outil de text-to-speech, destiné aux personnes malvoyantes devrait aussi être prochainement déployé par la plateforme.