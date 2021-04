Clubhouse permet désormais de rémunérer les créateurs

Le réseau social de chat audio vient de déployer une nouvelle fonctionnalité afin de rémunérer directement ses créateurs de contenu.

Clubhouse va-t-il devenir le nouveau TikTok ? Un an après son lancement, la plateforme de chat audio veut attirer de nouveaux talents dans ses rangs, en permettant aux créateurs de contenu d’être rémunérés pour leur travail. Il s’agit là de la toute première option de monétisation proposée par l’application, et il faut bien admettre qu’elle est plutôt prometteuse. En effet, contrairement à la plupart des services concurrents, Clubhouse a précisé qu’elle ne prendrait aucune commission sur les transactions effectuées. 100% des sommes versées par les internautes iront donc directement dans la poche des créateurs. Un atout qui pourrait s’avérer payant pour la plateforme, à l’heure où les utilisateurs sont de plus en plus nombreux à critiquer les frais prélevés par YouTube, Twitch ou TikTok par exemple.

Pour faire un don à son créateur de contenu préféré depuis Clubhouse, il suffira simplement de sélectionner son profil, puis “Send money”, l’application n’étant pour le moment accessible qu’en anglais. L’utilisateur pourra alors entrer ses coordonnées bancaires, ainsi que le montant qu’il souhaite payer. À noter que si Clubhouse ne prélève aucun frais, il faudra tout de même s’acquitter de quelques centimes supplémentaires concernant les “frais de traitement”, qui seront prélevés par Stripe, la plateforme de paiement en ligne. Pour le moment, cette nouvelle option est uniquement disponible pour un petit groupe d’utilisateurs testeurs, mais devrait rapidement être déployée à l’international. Une initiative qui va de pair avec le programme d’accélérateur Clubhouse Creator First, récemment lancé par la plateforme et destiné aux créateurs et créatrices de contenu les plus prometteurs.