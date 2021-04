Apple : la fonction “Localiser” s’ouvre aux produits tiers, dont des vélos !

Apple ouvre lentement mais sûrement son écosystème. Sa fonction « Localiser », aujourd’hui réservée aux appareils Apple, va s’ouvrir aux produits tiers grâce à la version finale d’iOS 14.5.

La firme l’avait annoncé au cours de sa dernière édition de la WWDC, en juin 2020. Presque un an après l’annonce, Apple commence tout juste à ouvrir sa fonction « Localiser », qui n’était auparavant destinée qu’aux produits affublés d’une pomme. Cette fonction sera accessible aux constructeurs tiers avec iOS 14.5, prochaine version du système d’exploitation de l’iPhone prévue ce printemps.

Pour rappel, la fonction « Localiser » est née de la fusion entre « Find my phone » et « Find my Friends », et vous permet de localiser vos appareils sur une carte, même s’ils sont hors ligne, les faire sonner et même les verrouiller à distance si jamais vous les avez oublié dans un endroit public ou en cas de vol. Ce système repose sur un réseau Bluetooth d’envergure qui met à profit tous les appareils Apple dans le monde, qui font ainsi office de passerelle.

Plusieurs produits compatibles, dont… des vélos !

Ce qu’annonce concrètement Apple aujourd’hui, c’est un nouvel onglet dans son application « Localiser » où vous retrouvez de nouveau produits tiers compatible. Le porte-clé One Spot Item Finder de Chipolo et les écouteurs sans fil Soundform Freedom de Belkin devraient par exemple avoir droit à cette fonction dès le lancement d’iOS 14.5. Autre catégorie de produit qui devrait largement profiter de « Localiser » : les vélos. Le constructeur VanMoof a ainsi annoncé qu’il allait rendre ses vélos S3 et X3 compatibles avec « Localiser ».

De nombreux autres produits devraient suivre la tendance. Par ailleurs, Apple a même créé un label pour l’occasion, dans la même veine de ce que la firme propose avec les produits MFi (Made for iPhone). Ainsi, à l’avenir, on retrouvera un nouveau label « Works with Apple Find My » sur la boîte des produits compatibles. Apple nous prépare-t-il doucement au lancement des AirTags, ces balises GPS maintes et maintes fois annoncées dans les rumeurs mais qui n’ont finalement jamais vu le jour ?