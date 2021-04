Un Big Mac ou des McNuggets en NFT ? McDonald’s vous les offre !

Jusqu’au 18 avril, McDonald’s distribuera gratuitement des Big Mac, McNuggets et Sunday sous la forme d’œuvres NFT via deux concours. Attention : il n’y en aura pas pour tout le monde !

Décidément, l’effervescence autour des NFT n’est pas prête de s’arrêter. Après avoir infiltré le monde de l’art et même un étonnant mariage, ces jetons non-fongibles basés sur la technologie de la blockchain commencent maintenant à gagner le monde du marketing… chez McDonald’s. Sur Instagram, le compte officiel de McDonald’s France vient en effet d’afficher quelques œuvres pixelisées de ses mets les plus célèbres, dont le Big Mac, mais aussi les McNuggets ou encore les glaces Sunday. Mieux encore, la firme ne compte pas les vendre à prix d’or aux enchères. McDonald’s compte vous les offrir ces œuvres sous la forme de NFT !

Du 9 au 18 avril, McDonald’s va organiser deux concours vous permettant de recevoir ces œuvres numériques. Le premier devrait avoir lieu quelque part entre le 9 et le 13 avril, et le second entre le 14 et le 18 avril. Au total, 20 NFT seront mis en jeu, et chaque œuvre affichée sur la page Instagram de McDonald’s France sera produite en cinq exemplaires au total. Grâce à la nature même d’un NFT, chaque œuvre sera ancrée sur la blockchain et recevra un identifiant unique, infalsifiable et impossible à détruire. En bonus, les heureux gagnants auront même le droit à la version physique de ces œuvres, sous la forme d’un petit cadre. Vu la popularité de la franchise de fast-food, nul doute que ces œuvres uniques risquent de prendre une valeur colossale avec le temps… si tant est que le phénomène des NFT persiste jusque-là.