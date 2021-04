Apple : pourquoi les iPad et MacBook pourraient devenir difficiles à trouver ?

D’après le Nikkei, Apple aussi serait frappé de plein fouet par la pénurie mondiale de composants. Malgré ses stocks, le constructeur californien commencerait à retarder la production de certains produits, dont des MacBook et iPad.

Les délais commencent à s’allonger pour se procurer le dernier MacBook Air M1 ou encore un iPad sur l’Apple Store. Alors qu’il faut attendre une semaine au minimum pour le premier, l’ardoise tactile demande en ce moment jusqu’à un mois de délai, au mieux. En effet, Apple a beau être l’une des entreprises les plus riches du monde, la firme n’échappe pas à la pénurie mondiale de composants qui impacte les stocks de nombreux constructeurs, dont Sony et sa PS5, ou les dernières cartes graphiques de NVIDIA, pour ne citer qu’eux.

C’est en tout cas ce que révèle le Nikkei, qui explique qu’Apple rencontrerait des soucis de production en raison d’un manque de composants. Pour y faire face, la firme aurait différé une partie de la production de ses iPad et MacBook, tandis que de nombreux modèles seraient bloqués à plusieurs étapes d’assemblage. Pour l’heure, cela ne concerne que les iPad et MacBook, et Apple semble tenir bon du côté des iPhone. Néanmoins, la situation serait extrêmement compliquée avec des délais d’approvisionnement particulièrement serrés. La situation devrait tout juste commencer à s’améliorer au cours du deuxième trimestre 2021.

Vers de nouveaux iPad peu novateurs ?

Ces problèmes d’approvisionnement ont-ils poussé Apple à revoir son calendrier de sortie et remettre quelques nouveautés à plus tard ? On pense notamment aux iPad mini et iPad Pro, qui devraient avoir droit à une nouvelle version cette année. Néanmoins, alors qu’on s’attendait à de grands changements sur ces deux modèles — écran mini-LED sur l’iPad Pro, design bord à bord et abandon du bouton Home pour l’iPad Mini — il semblerait qu’Apple joue la carte de la prudence. Dans un nouveau leak signé Sonny Dickson, on peut voir les deux nouvelles tablettes, ou plutôt leurs maquettes pour les accessoiristes, et force est de constater qu’il n’y a pas de grand changement par rapport aux versions actuelles… Réponse dans quelques mois !