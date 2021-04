Les fans de Jurassic Park peuvent se réjouir : la nouvelle collection de baskets Reebok à l’effigie des premiers films arrive très prochainement !

La marque de baskets Reebok vient de teaser une nouvelle collection de chaussures sur le thème des films Jurassic Park. En effet, la marque est en collaboration avec Universal Pictures Amblin Entertainment pour présenter trois nouvelles paires de baskets au look très… sauvage. Les trois paires de chaussures customisées font partie des gammes Instapump Fury, CL Legacy et Club C, trois chaussures emblématiques de la marque. Le design de la paire Instapup Fury vient d’être révélé et les coloris sont pour le moins osées.

La basket arbore un dégradé de couleur qui varie du jaune très vif au vert pétant. Des marques rouges viennent se superposer à ces couleurs éclatantes qui lui donnent des allures de déchirures ou de blessures causées par les dinosaures. Un petit clin d’œil aux films Jurassic Park se trouve à l’arrière de la chaussure et sur la languette avant, où l’on retrouve de petites languettes noires portant les inscriptions « Jurassic Park » et « Reebok Classic » avec la même typographie que les titres des films. De plus, l’emblématique T-Rex est visible sur le détail avant de la chaussure. Ces chaussures ont donc tout pour plaire aux fans de la franchise, que ce soit les anciens films Jurassic Park ou les plus récents Jurassic World, dont le film Jurassic World : Dominion sortira en salles en 2022.

Il était initialement attendu pour l’été 2021, ce qui explique la sortie de la collection Reebok à ce moment-là. La collection sortira, quant à elle, le 1er mai, et alors que cette date approche, le design des deux autres paires vont sûrement être dévoilé dans peu de temps. Cette paire en particulier devrait être commercialisée au prix de 180 dollars. Reebok n’a pas encore confirmé le prix français.