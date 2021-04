Netflix devient le diffuseur exclusif des films Sony Pictures

Pour concurrencer Disney+, Netflix signe un partenariat de grande envergure avec un autre géant d’Hollywood. Consciente que la force de frappe de la firme aux grandes oreilles pourrait mettre à mal son statut de premier de la classe, la plateforme de Reed Hastings compte sur les films de Sony Picture pour enrichir son catalogue. Ainsi, après deux ans de négociations, Netflix devient le diffuseur exclusif des films estampillés Sony Pictures. La firme coiffe Starz au poteau, qui détenait le titre par le passé. Concrètement, après leur sortie en salle et en DVD, Netflix sera à même d’ajouter tous les films du studio à son catalogue. En revanche, dans le cas où Netflix ne souhaiterait pas diffuser un film celui-ci pourra être récupéré par une autre plateforme. Cela s’applique également aux longs-métrages qui ne passeront pas par la case salles obscures.

Starting in 2022, Netflix will be the first US streaming home for Sony Pictures films following their theatrical releases. Get ready for UNCHARTED, MORBIUS, BULLET TRAIN & WHERE THE CRAWDADS SING, plus future sequels to VENOM, JUMANJI, BAD BOYS & SPIDER-MAN: INTO THE SPIDER-VERSE

