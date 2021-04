Dans 15 ans, il serait possible de bâtir Jurassic Park… dans le monde réel

Le cofondateur de Neuralink estime qu’il serait possible de créer un véritable parc à dinosaures d’ici 15 ans.

« Nous pourrions créer un Jurassic Park si nous le voulions ». Il n’a fallu que quelques mots à Max Hodak pour provoquer l’émoi de tous les fans du Blockbuster de Steven Spielberg sur Twitter. Dans son message, celui avec qui Elon Musk a fondé la société Neuralink vient en effet de teaser une avancée spectaculaire. Néanmoins, il faudrait du temps pour accomplir cet exploit, « peut-être 15 ans de sélection et d’ingénierie pour obtenir de nouvelles espèces super exotiques », précise Hodak.

we could probably build jurassic park if we wanted to. wouldn’t be genetically authentic dinosaurs but 🤷‍♂️. maybe 15 years of breeding + engineering to get super exotic novel species — Max Hodak (@max_hodak) April 4, 2021

D’ailleurs, Max Hodak va encore plus loin dans un second tweet, dans lequel il explique que l’humanité devrait trouver des moyens générer une nouvelle biodiversité, et pas se contenter de préserver celle existante.

Biodiversity (antifragility) is definitely valuable; conservation is important and makes sense. But why do we stop there? Why don’t we more intentionally try to generate novel diversity? — Max Hodak (@max_hodak) April 4, 2021

Pour rappel, la société Neuralink a été fondée en 2017 par Elon Musk et Max Hodak. Son but : créer une interface homme-machine reposant sur un implant cérébral afin de guérir des personnes en situation de handicap ou même la maladie d’Alzheimer. L’entreprise a déjà réussi à obtenir des résultats sur certains animaux comme le singe ou des cochons, notamment. De là à cloner une espèce disparue, il y a encore du chemin à parcourir. Mais après tout, « la vie trouve toujours un chemin », n’est-ce pas ?

En attendant ce futur — enviable ou non, vu la fin des films — vous pouvez toujours vous rabattre sur cette nouvelle collection de chaussures Jurassic Park signée Reebok. Elles vous aideront peut-être à courir plus vite lorsque vous vous ferez pourchasser par une bande de vélociraptors dans ce futur parc, qui sait ?