Cyberpunk 2077 : finalement pas de multijoueur ?

CD Projekt est revenu sur ce point dans la présentation de sa stratégie d’entreprise pour les prochaines années, et il se pourrait que le multijoueur Cyberpunk ne voit jamais le jour.

Le 30 mars, CD Projekt a décidé de présenter sa stratégie de groupe dans une vidéo très complète. Le CEO, Adam Kiciński, a expliqué les dernières décisions prises en termes de stratégie pour les jeux à venir du studio et les jeux encore en cours de développement, tel que Cyberpunk 2077. Cela arrive juste après le déploiement du méga patch 1.2 avec plus de 500 corrections pour tenter de régler les bugs du jeu sur la version console. Dans la vidéo, on apprend que le projet de jeu multijoueur Cyberpunk est mis en pause pour une durée indéterminée. Il y a plusieurs mois, CD Projekt avait précisé qu’un jeu multijoueur dans l’univers de Cyberpunk verrait le jour. Désormais, on n’en est plus si sûr puisqu’après deux ans de développement, le studio souhaite se concentrer davantage sur les aventures solo et l’immersion dans son jeu existant. Les jeux RPG solo sont le point de départ du studio et celui-ci souhaite ne pas se détacher de ses origines, en se concentrant au maximum sur l’amélioration de Cyberpunk 2077 plutôt que sur un éventuel jeu multijoueur.

De plus, des changements vont avoir lieu au niveau des conditions de travail des employés, qui avaient été décriées il y a quelques mois. En effet, certains employés avaient témoigné d’une forte pression et de conditions de travail d’une qualité insuffisante pour arriver à finir le jeu Cyberpunk 2077 en bonne et due forme. C’est pourquoi CD Projekt va se concentrer également sur le travail d’équipe et un environnement de travail amélioré, même si la pandémie ne leur permet pas des conditions optimales. Enfin, CD Projekt a annoncé ne plus vouloir travailler sur un seul projet AAA mais plusieurs à la fois, ce qui permettrait un meilleur rendement à l’entreprise. Cependant, on espère que cela ne sera pas fait au détriment de la qualité des jeux proposés par le studio, qui ont jusque là été fortement appréciés des fans, malgré des lancements mouvementés.