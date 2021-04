Lidl : attention, cette arnaque cherche à vider votre compte bancaire !

Attention, des arnaqueurs se servent actuellement de la notoriété de l’enseigne de grande distribution allemande pour dérober les coordonnées bancaires de leurs victimes.

Si vous êtes amateurs des produits de chez Lidl, et que vous voyez passer l’opportunité de remporter un bon d’achat, prenez garde à cette arnaque actuellement en cours. L’enseigne de grande distribution allemande est en effet victime de son succès, puisque des escrocs se servent de sa renommée pour attirer de potentielles victimes dans leurs filets.

La fausse carte cadeau a le vent en poupe

Les arnaques autour de Lidl sont multiples, mais celle des fausses cartes cadeau est sans doute la plus en vogue actuellement. Dans des mails massivement diffusés — et que vous avez peut-être vous-même reçus — et semblant provenir de Lidl, on vous propose de remporter une carte cadeau de 50 euros. Néanmoins, pour récupérer ce bon d’achat, il vous faut répondre à un petit sondage en ligne. Et là, c’est le drame. Une fois le sondage rempli, les escrocs mettent la main sur vos coordonnées bancaires et autres données sensibles. Et, bien entendu, vous ne verrez jamais la couleur des 50 euros promis.

Si jamais vous êtes tombés dans le panneau, vous verrez alors se multiplier les virements sortants suspects de votre compte. La seule option restante est de contacter votre banque et de lui expliquer la situation, tout en faisant opposition sur votre carte. Si vous n’êtes pas concernés, maintenant vous le savez : ce soit disant bon d’achat est une arnaque. Lidl a confirmé sur son site internet n’être « en aucun cas à l’origine » de ces mails frauduleux et n’effectue actuellement aucune compagne visant à délivrer des cartes cadeau de la sorte.

Soyez vigilants

Veillez à toujours bien vérifier l’adresse de l’expéditeur avant de répondre à un sondage ou de tenter de remporter quoi que ce soit par mail. Souvent, les tentatives de phishing — ou hameçonnage — sont plutôt faciles à déceler, car l’adresse mail comporte régulièrement des symboles ou des caractères qui n’auraient pas leur place sur une adresse officielle. De manière générale, évitez les offres qui paraissent trop alléchantes, qui sont bien souvent des moyens de vous soutirer des données personnelles. Enfin, notez que la même arnaque sévit également par téléphone, mais la victime potentielle doit nécessairement rappeler un numéro de téléphone surtaxé pour remporter son bon d’achat.