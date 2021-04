PlayStation : bientôt un concurrent au Xbox Game Pass ?

Selon le créateur de la licence God of War, Sony serait en train de préparer un service qui s’apparente au fructueux Xbox Game Pass.

Selon certaines sources, Sony serait en train de développer un sérieux concurrent au Xbox Game Pass, pour PlayStation. David Jaffe, créateur de la licence God of War, a notamment dévoilé que Sony serait en train de préparer un « contrepoids » au service de Microsoft. Pourtant, malgré ce projet ambitieux, il fait part de ses inquiétudes concernant la vision de Jim Ryan par rapport à la préparation de ce service. Il a déclaré que « si Jim Ryan pense que la réponse appropriée au Game Pass est d’émuler les jeux PS3, PS2, PS1, puis d’ajouter des Trophées, ce que le brevet suggère, et d’intégrer tous les films et tout le reste afin de créer un service de streaming mélangé avec le PS Now, il se trompe complètement ».

Un PlayStation Now amélioré ?

Le Xbox Game Pass est un service d’abonnement de Microsoft sur Xbox et PC qui offre la possibilité de jouer à des centaines de jeux gratuitement, renouvelés assez fréquemment, et donnant même l’accès aux jeux des studios first-party de Microsoft, de manière exclusive et gratuite dès le jour de leur sortie officielle. Sony possède déjà un service assez similaire avec le PlayStation Now, même si celui-ci est beaucoup moins fourni que le Xbox Game Pass. En effet, il permet aux joueurs sur PlayStation de jouer à une centaine de jeux en streaming ou en téléchargement depuis leur console. Même si celui-ci est en bonne voie pour s’améliorer, son catalogue n’est en aucun cas aussi fourni que celui du Game Pass et il propose beaucoup moins d’exclusivités intéressantes.

On se demande alors comment va évoluer la situation pour Sony, qui avait par le passé réfuté les rumeurs sur un quelconque concurrent au Xbox Game Pass, qui n’aurait pas été un modèle “viable” selon Jim Ryan. Cependant, alors que ce dernier s’étoffe de plus en plus grâce aux investissements et diverses acquisitions de Microsoft, Sony n’a plus vraiment d’autre choix que de riposter. Quant à sa forme et son contenu, tout nous est pour le moment encore inconnu.