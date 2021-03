Cherry : c’est quoi ce film avec Tom Holland sur Apple TV+ ?

Dès aujourd’hui, les abonnés Apple TV+ peuvent découvrir Cherry, le nouveau film des réalisateurs d’Avengers Endgame : Anthony et Joe Russo. Tom Holland (Spider-Man) y incarne le personnage principal.

Décidément, il est désormais difficile pour les frères Russo de se passer de l’écurie Marvel. Après Tyler Rake, écrit par Joe Russo et porté à l’écran par Chris Hemsworth, le duo fait de Tom Holland la vedette de son nouveau film. Cherry, adapté du roman éponyme de Nico Walker, suit l’histoire d’un aide-soignant de l’armée américaine ayant servi pendant la guerre d’Irak. Traumatisé par ses souvenirs de guerre, le jeune homme se réfugie dans la drogue. Mais son addiction à un prix, qu’il paie en commettant des braquages. Ce personnage, résolument sombre, est bien différent des rôles d’habitude confiés à Tom Holland, qui incarne entre autre la petite araignée sympa du quartier dans le MCU. Ce n’est en revanche pas la première incursion de l’acteur dans le drame, puisqu’il était déjà à l’affiche de Le Diable, tout le temps aux côté notamment de Robert Pattinson. Dans ce nouveau long-métrage, il est accompagné par Ciara Bravo (Wayne), Jack Reynor (Midsommar) et Michael Rispoli (The Deuce).

Un film à 40 millions de dollars pour Apple

D’abord promis à une sortie en salle, Cherry a rapidement été racheté par Apple au début de la pandémie et de la fermeture des cinémas. Un lourd investissement de 40 millions de dollars pour la plateforme qui peine à remplir son catalogue. Lancée en novembre 2019, l’offre de la pomme n’arrive pas encore à convaincre tous les amateurs de productions audiovisuelles. Selon l’Observatoire Européenne de l’audiovisuel, la plateforme se hisse à la troisième position des services de streaming vidéo les plus populaires en Europe et se placerait même devant Disney+. Des chiffres qui sont néanmoins à nuancer puisque la plupart d’entre eux ne paient pas. En effet, à l’achat d’un produit Apple, un abonnement à Apple TV+ est offert. Reste à voir désormais si Cherry réussira à convaincre de nouveaux utilisateurs.