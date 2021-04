PS5 : la première mise à jour majeure arrive avec une fonction indispensable

Cette mise à jour concerne principalement l'espace de stockage étendu ainsi que des options de personnalisation dans la partie sociale.

Sony vient d’annoncer la première mise à jour système majeure de son dernier bijou, la PlayStation 5, et elle apporte une fonctionnalité indispensable pour les joueurs friands de jeux assez lourds. Les joueurs sur PS5 pourront donc désormais stocker leurs jeux sur un espace de stockage externe compatible en USB. Sachant que la Playstation 5 ne possède qu’un stockage fonctionnel d’environ 665 Go, avoir la possibilité de posséder plus d’espace ne serait pas de refus. Sony précise d’ailleurs que « vous pouvez sélectionner les modes du jeu à installer (comme la campagne ou le multijoueur) pour les jeux prenant en charge cette fonctionnalité ».

Ensuite, la fonctionnalité Jeu en partage va prendre en charge les jeux « intergénérationnels ». Cette fonctionnalité permettra aux joueurs sur PS5 de partager leur écran avec d’autres joueurs sur PS4 via le chat de party. Ils pourront également jouer en co-op avec eux par ce biais, ou même leur céder le contrôle grâce à une manette virtuelle.

En ce qui concerne les options de personnalisation, le menu Game Base sera désormais plus simple d’utilisation et vous permettra de switcher entre chats du jeu et partys plus facilement. De plus, il sera également plus facile de gérer et modifier le volume de chaque joueur dans la party.

La mise à jour ne s’applique pas qu’à la PlayStation 5, et la PlayStation App aura elle aussi quelques nouveautés. Sony a révélé que « nous avons récemment ajouté des options permettant d’enregistrer des produits dans une liste de souhaits, de recevoir des notifications quand vos amis sont en ligne et de modifier l’état en ligne de votre console ». Puis, dans les semaines à venir, vous pourrez également gérer le stockage de votre PS5 à distance ou encore comparer vos trophées avec ceux de vos amis.

Le détail de toutes les améliorations se trouve sur le blog de PlayStation. En attendant, pour ceux qui attendent encore leur PS5, on vous propose de jeter un œil à notre guide pour vous aider à ne pas la rater.