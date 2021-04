La bourse de New York va vendre des NFT pour frapper son histoire sur la blockchain

C’est un acteur de la finance pour le moins traditionnel qui se met aujourd’hui aux NFT : le New York Stock Exchange. En partenariat avec la plateforme Crypto.com, le NYSE va proposer 6 NFT qui composent une série baptisée “First Trade”. Comme leur nom l’indique, ils commémorent la mise sur le marché de 6 titres en indiquant le numéro de la première transaction effectuée sur l’action — le premier “bon de caisse” — ainsi que la valeur de l’action au moment de la mise sur le marché. Bref, pour faire simple, c’est un petit morceau de l’histoire de la bourse de New York que vous pouvez acquérir, frappé sur la blockchain.

Les 6 titres concernés sont : Snowflake, la plus grosse introduction en bourse de l’histoire pour un logiciel, ainsi que Unity, DoorDash, Roblox et Coupang. Enfin, et sans doute le plus célèbre : Spotify. Dans tous les cas, il s’agit d’exemplaires uniques et tous les NFT sont évidemment numérotés. Pour le moment, on ne sait pas quand les NFT seront mis en vente, ni à quel prix. Toutefois avec 6 NFT, sans aucune reproduction possible, il est probable qu’ils ne seront pas donnés, ou que les prix s’envoleront très vite.

Un acteur historique de plus

Avec cette démarche, c’est en tout cas un nouvel acteur historique, que l’on pourrait justement penser plutôt réfractaire aux NFT et de manière générale aux cryptoactifs qui entrent dans la danse. Preuve du succès, s’il en fallait encore des token non fongibles. Après Jack Dorsey et son tweet à près de 3 millions de dollars, les NFT McDonald’s ou encore le football avec Sorare, NBA Top Shot, et bien évidemment toutes les autres œuvres d’art et objets à collectionner sous forme de NFT, voilà donc la bourse de New York.

Vous pouvez admirer les NFT directement sur le site du New York Stock Exchange. Si vous êtes intéressé par ces jetons, il faudra créer un compte sur crypto.com si vous n’en avez pas déjà un. La plateforme a d’ailleurs récemment lancé une section spécialement dédiée aux NFT, avec quelques exclusivités, dont ceux-ci. Un échange de bons procédés donc pour le NYSE et la plateforme de cryptomonnaie.