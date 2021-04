Say No! More est disponible sur iOS, PC et Switch

Le studio Fizbin veut que vous appreniez à dire non et à vous rebeller dans son nouveau jeu Say No! More. Arriverez-vous à dire non à votre patron et à vos collègues de travail qui vous exploitent ?

Studio Fizbin et Thunderful Games annoncent l’arrivée du jeu Say No! More sur iOS, PC et Nintendo Switch. Dans ce jeu, vous incarnez un stagiaire dans une grande entreprise capitaliste, qui se fait marcher dessus à longueur de journée et qui se fait exploiter par son patron et ses collègues. Malheureusement, dans l’univers de Say No! More, il est absolument interdit de dire non, la réponse aux requêtes des autres personnes devant toujours être « oui ». Cependant, tout cela change au moment où votre personnage décide de ne plus se laisser faire et de ne répondre plus que par “non” à tout.

Say No! More est un jeu de type “one-button”, ce qui signifie que vous n’avez qu’une seule action à faire pour avancer dans le jeu : appuyer sur un bouton. En l’occurrence, le bouton à presser va faire en sorte que votre personnage réponde d’un non ferme ou hilare à tout ce qu’on lui demande de faire. Il existe différentes manières de dire non, ce qui rend le jeu un peu plus excitant. Vous pouvez par exemple faire voler les papiers du bureau ou encore le dire dans plusieurs langues pour varier les plaisirs. De plus, votre personnage est personnalisable grâce à une tonne d’options concernant ses cheveux, sa carrure ou ses vêtements.

Bien qu’il soit très simple dans ses mécaniques, Say No ! More propose une histoire assez dynamique et haute en couleurs. Dans l’App Store, le jeu est à 6,99 euros, à 13,49 euros sur Steam avec une réduction temporaire de 10 %, et à 14,99 euros sur Nintendo Switch.