Adidas et LEGO présentent une nouvelle version de l’UltraBoost DNA

Après avoir présenté un modèle pour le moins original en collaboration avec le constructeur de jouets il y a quelques semaines, Adidas récidive en proposant une nouvelle déclinaison de son UltraBoost DNA x LEGO.

Une paire de running sur laquelle viennent se clipser les célèbres petites briques. Vous en rêviez ? Adidas l’a fait. Au début du mois d’avril, on vous présentait les UltraBoost DNA x LEGO, un modèle inédit imaginé par l’équipementier sportif en collaboration avec le géant suédois, qui avait la particularité d’être livré avec 144 plaques de LEGO 2×2 que l’utilisateur pouvait clipser sur les flancs de ses sneakers pour les personnaliser. Visiblement, l’idée a plu aux amateurs, puisque l’entreprise a décidé de récidiver, cette fois en proposant un nouveau coloris vert et noir. Contrairement à la paire précédente, il ne semble pas possible de personnaliser l’esthétique de la chaussure en y ajoutant des petites briques colorées. Pour autant, le résultat se révèle plutôt réussi. Le renfort au niveau du talon fait lui aussi référence à la marque LEGO, en arborant son célèbre pavage circulaire.

LEGO et Adidas, une collaboration rentable

Entre les deux marques, c’est une affaire qui roule. Depuis le mois d’octobre dernier, Adidas et LEGO multiplient les collaborations, au point de recenser près d’une centaine de produits sur le site officiel de l’équipementier, allant des sneakers aux accessoires, en passant par des vêtements à l’effigie de la licence LEGO Ninjago.

Pour le moment, aucune date de sortie officielle n’a encore été annoncée pour ces nouvelles UltraBoost DNA x LEGO, qui seront proposées au prix de 200$, soit 160€ précise le compte Instagram du site Yankeekicks. Il faudra donc patienter encore un peu avant de les arborer fièrement à vos pieds, ou vous résoudre à précommander le modèle blanc et jaune toujours accessible en précommande sur le site officiel de la marque.