Adidas s’offre une collaboration avec Marvel et les X-Men

L’équipementier vient de présenter une nouvelle collection capsule de ses crampons Predator Freak et la X Ghosted.

Après avoir dévoilé hier ses nouvelles sneakers UltraBoost DNA x LEGO, l’équipementier Adidas ne chôme pas côté collaborations. La marque a en effet présenté aujourd’hui deux nouveaux modèles de chaussures à crampons inspirées de l’univers Marvel. Pour accompagner le lancement de sa nouvelle collection Predator Freak et X Ghosted, l’entreprise a imaginé deux nouveaux coloris en hommage à Wolverine et à Cyclope des X-Men.

Wolverine et Cyclope à l’honneur

Sur la base des deux nouveaux modèles sortis il y a quelques mois déjà, les designers de la marque allemande ont ainsi créé une paire de crampons Predator Freak à l’effigie de Wolverine. Outre le code couleur qui rappelle le héros Marvel, cette nouvelle collaboration permet notamment de mettre en valeur la nouvelle technologie Demonskin d’Adidas, conçue pour améliorer la puissance de frappe et la précision des tirs.

Concernant la nouvelle X Ghosted, c’est le personnage de Scott Summers, aka Cyclope qui est mis à l’honneur par l’équipementier cette année. Vêtue de bleu et jaune, et dotée d’une toute nouvelle forme conçue spécialement pour l’occasion, la paire de crampons a le mérite de ne pas passer inaperçue sur le terrain. À noter que sur chacun des modèles, le visage de Wolverine ou de Cyclope trône fièrement sur le talon du crampon, histoire de ne pas oublier sa filiation avec l’univers étendu de Marvel. Pour mettre en valeur ses nouvelles créations, Adidas semble avoir déjà trouvé ses égéries. Tandis que Callum Hudson-Odoi (Chelsea FC), Rayan Cherki (Olympique Lyonnais) et Renato Sanches (LOSC Lille) ont déjà été aperçus portant la X Ghosted de Cyclope, c’est Weston McKennie (Juventus FC) qui sera l’un des premiers à arborer les Predator Freak de Wolverine sur le terrain.