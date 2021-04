Le documentaire Le Règne des superhéroïnes s’offre un premier teaser

Produit par Toonami, le documentaire reviendra sur l'évolution de la représentation des personnages féminins dans les comics et à l'écran.

Plus que jamais, les super-héroïnes ont la cote. Alors que la série WandaVision a battu des records d’audience selon Disney, les femmes prennent le pouvoir dans l’univers des comics. Sur le petit écran ou dans les pages, elles s’investissent d’enjeux plus grands et tentent de faire passer un message : les super-héros ne s’écrivent plus uniquement au masculin. C’est à ces personnages et celles et ceux qui leur donnent vie que le documentaire Le règne des superhéroïnes rend hommage. Dans ce documentaire, plus de 17 intervenants reviendront sur l’évolution de la condition féminine entre les années 40 et l’époque actuelle. Le documentaire produit par Toonami répondra à plusieurs questions comme “Pourquoi telle justicière peut-elle être considérée comme le symbole d’une avancée ? Pourquoi telle autre est au contraire le signal d’un recul ?”

"𝘕𝘰𝘶𝘴 𝘱𝘰𝘶𝘷𝘪𝘰𝘯𝘴 𝘵𝘰𝘶𝘵𝘦𝘴 𝘦̂𝘵𝘳𝘦 𝘞𝘰𝘯𝘥𝘦𝘳𝘞𝘰𝘮𝘢𝘯 !"

𝗟𝗘 𝗥𝗘𝗚𝗡𝗘 𝗗𝗘𝗦 𝗦𝗨𝗣𝗘𝗥-𝗛𝗘𝗥𝗢𝗜𝗡𝗘𝗦, une création originale @ToonamiFR à découvrir le 24 mai 🦸‍♀️ en partenariat avec @JournalDuGeek ! pic.twitter.com/GDZ9ukMOGD — Le Journal du Geek (@JournalDuGeek) April 13, 2021

Parmi les différents intervenants, on retrouvera Simon Astier, réalisateur et scénariste de la série Herocorp, mais aussi Mélanie Boisseau – spécialiste des représentations de genre, et du cinéma de genre et docteure en études cinématographiques et audiovisuelles. Des personnalités internationales devraient aussi intervenir, à l’image de Chris Claremont. Ce scénariste de comics a travaillé pendant 17 ans sur les X-Men, période pendant laquelle il a profondément fait évoluer le groupe de mutants. Les fans de DC Comics pourront aussi retrouver Nicola Scott, une dessinatrice australienne qui a œuvré pendant une grande partie de sa carrière sur des titres comme Birds of Prey, Secret Six et Teen Titans. Et parce que l’univers des comics ne serait rien sans ses fans, ils seront aussi nombreux à venir partager leurs expériences devant la caméra.

Le Règne des superhéroïnes sera diffusé dès le 24 mai prochain sur la chaîne Toonami, en partenariat avec Le Journal du Geek.