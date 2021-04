Netflix dévoile une nouvelle interface pour les enfants

La plateforme veut faciliter l’expérience pour les plus jeunes utilisateurs, en modifiant légèrement son interface.

La plateforme n’oublie pas nos chères petites têtes blondes et déploie une nouvelle interface pour les profils “Enfants”. Le but pour la firme est bien évidemment de leur permettre de naviguer plus facilement dans le catalogue. Concrètement, les chérubins pourront retrouver leurs séries et films préférés en un seul clic, en haut du carrousel. Pour les aider à mieux identifier les productions, Netflix a intégré les personnages à son interface. Interrogée par Variety, Michelle Parson la directrice produit pour Kids et famille explique “ Nous voulions représenter un titre de la manière dont les enfants le reconnaissent le plus, à travers les personnages” Elle ajoute : “ ce sera comme un enfant qui rentre dans sa propre chambre, il sait où se trouve chaque pièce de Lego”. Comme le note Variety, cette nouvelle interface n’est à l’heure actuelle disponible que sur les smart TV. Néanmoins, la firme prévoit de la déployer à l’avenir sur l’ensemble de ses outils, dont les applications pour smartphones et tablettes.

Pour rappel, le profil “Enfant” est accessible dans les paramètres et permet de faire profiter aux enfants et adolescents d’une sélection de contenus adaptés à leur âge. Ainsi, l’algorithme écartera les productions trop violentes selon la configuration. Pour l’ajouter, il suffit de se rendre sur la page “Gérer les profils” et d’ajouter un profil “Enfant”. Grâce au contrôle parental, il sera possible de restreindre l’accès à certaines fonctionnalités, comme par exemple la lecture automatique. Les parents pourront aussi contrôler le temps passé sur l’application grâce à l’historique du profil. Enfin, pour plus de sécurité, Netflix propose également de configurer des codes PIN sur les comptes des autres membres de la famille.