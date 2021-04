Topps lance des cartes de baseball en NFT

La folie des NFT investit aussi le sport. Alors qu’une tenniwoman vient de mettre aux enchères son bras, c’est au tour de Topps d’entrer dans la danse. Si vous ne connaissez pas Topps, c’est normal. Basée à New York, cette entreprise américaine est célèbre pour être l’un des plus importants producteurs de cartes à collectionner relatives au sport. Mais si la firme historique fait parler d’elle en ce moment, c’est parce qu’elle vient de céder la folie des NFT, ces certificats d’authenticité numériques. Topps va lancer cette année une collection inédite de cartes virtuelles à l’effigie des grands joueurs de baseball américains. Dès le 20 avril prochain, les collectionneurs pourront mettre la main sur ces items “améliorés numériquement et réinventés de manière créative”.

