Les nouveaux iPad Pro se précisent, sortie imminente !

Apple devrait renouveler sa gamme d’iPad Pro dans quelques semaines. Le modèle de 12,9 pouces pourrait notamment avoir droit à une dalle mini-LED !

Après avoir renouvelé sa gamme d’iPad Pro en 2020, Apple s’apprêterait déjà à en lancer une nouvelle cuvée d’ici quelques semaines. C’est en tout cas ce qu’affirme Bloomberg dans ses colonnes, corroborant de précédentes rumeurs qui envisageaient déjà un lancement en avril. Néanmoins, Bloomberg explique que si Apple a bel et bien décidé de sortir sa nouvelle tablette haut de gamme ce mois-ci, la disponibilité pourrait être limitée au début en raison de problème de production.

Et si problème de production il y a, ce serait à cause de la grande nouveauté à venir sur cette génération d’iPad Pro : le mini-LED. En effet, l’iPad Pro devrait une nouvelle fois être décliné en deux tailles d’écran, une version de 11 pouces, toujours dotée d’un écran LCD, et une grande ardoise de 12,9 pouces, laquelle disposerait d’une dalle mini-LED d’un nouveau genre. Cette technologie permettrait à la tablette de proposer une meilleure luminosité et un contraste se rapprochant du niveau d’un OLED, tout en consommant moins d’énergie.

Malheureusement, Apple ferait face à des « rendements de production médiocres » concernant ce type de dalle. On peut donc s’attendre à ce que le modèle de 12,9 pouces soit plutôt difficile à trouver dans les premières semaines suivant son lancement. Y-a-t-il un lien avec la pénurie de composants qui impacterait la production des iPad et des MacBook ? Bloomberg ne le précise pas.

Quelles nouveautés en 2021 sur l’iPad Pro ?

Outre la présence d’une dalle mini-LED sur le plus grand des modèles, les iPad Pro 2021 devraient proposer quelques nouveautés intéressantes. La première, c’est la mise à jour de leurs ports USB-C, qui bénéficieraient cette année du Thunderbolt et serait donc capables d’effectuer des transferts plus rapidement et d’encaisser des usages plus lourds. On s’attend également à une nouvelle puce, probablement baptisée A14X, qui offrirait un niveau de performances comparable à l’Apple M1 des Mac.

Apple pourrait bien présenter cette nouvelle génération d’iPad Pro le 20 avril, date de sa prochaine conférence d’après Siri qui a vendu la mèche un peu trop tôt.