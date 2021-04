Star Wars: le secret derrière le sabre laser qui va s’arracher chez les fans

Vous avez toujours rêvé de dézinguer du Stormtrooper avec un sabre laser ? Disney pourrait bien exaucer votre souhait ou du moins en partie. Lors de la présentation du Campus Avengers en Californie, Josh D’Amaro, responsable des parcs à thème de la firme, a annoncé l’arrivée imminente d’un sabre laser d’un nouveau genre. Loin du stick lumineux arboré par les fans de Star Wars lors des conventions ou à la période d’Halloween, il est décrit par les quelques chanceux qui ont pu l’apercevoir comme un produit au réalisme saisissant. Il n’en fallait pas plus pour déchaîner les passions chez les fans de la franchise, qui tentent de découvrir comment l’objet fonctionne. L’un d’entre eux semble avoir percé le mystère derrière cet ambitieux projet. Sur Twitter, un développeur VR Ben Ridout, dévoile un concept basé sur un brevet déposé par Disney en 2018.

Did #Disney invent a real working #lightsaber?

Yes they did.

It won't melt through metal blast doors, or cut off your hand, but it does feature an illuminated blade that will extend and retract at the push of a button.

This animation shows the concept behind the tech. pic.twitter.com/e7fwP06CxF

— Ben Ridout (@benridout) April 12, 2021