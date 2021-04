Journée de la Terre : Apple va reverser un dollar à une ONG à chaque achat

La stratégie d'Apple pour la sauvegarde de la planète : vendre toujours plus de produits électronique et reverser une partie de ses recettes.

Dans son initiative pour devenir verte, la pomme mise sur le financement de projets ambitieux pour la sauvegarde de la planète. Il y a quelques semaines, la firme avait annoncé l’ouverture d’un grand centre de stockage d’énergie pour alimenter ses locaux californiens. Cette fois-ci, à l’occasion de la journée mondiale de la Terre, la firme annonce qu’elle va reverser 1 dollar à chaque transaction effectuée sur ses stores en ligne ou dans ses magasins grâce à Apple Pay jusqu’au 22 avril. La somme engrangée sera dédiée à Conservation International, une organisation à but non-lucratif “qui s’efforce de mettre en lumière et de garantir les avantages essentiels que la nature apporte à l’humanité. En combinant le travail sur le terrain avec les innovations dans les domaines de la science, de la politique et des finances, Conservation International a contribué à protéger plus de six millions de kilomètres carrés de terres et de mers dans plus de 70 pays” explique la firme dans un mail envoyé à ses clients. Dès aujourd’hui et jusqu’au 22 avril, tous les paiements Apple Pay contribueront donc à financer les futurs projets de l’organisme. Une bonne manière pour Apple de redorer son blason et de pousser les consommateurs à investir peut-être dans un nouveau smartphone. Pas sûr que la démarche soit si favorable que ça à l’environnement.

Des défis sur Smart Watch

La journée de la Terre est un évènement important pour Apple. Au-delà de cette campagne de financement, la firme prépare aussi des défis pour les propriétaires de l’Apple Watch. Le 22 avril prochain, les détenteurs d’une montre connectée recevront un mail pour leur présenter le défi. “Sortons et célébrons la planète, le 22 avril. Faites un entraînement de 30 minutes ou plus pour gagner un prix.” Ce prix, c’est tout simplement un sticker inédit qui pourra être utilisé dans l’application de messagerie instantanée ou sur FaceTime.