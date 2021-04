TCL Fold n’ Roll : le concept de smartphone pliant/enroulable ultime ?

Plus besoin de choisir entre smartphone pliant ou écran coulissant, le Fold n’ Roll de TCL allie les deux !

Vous rêvez d’un Samsung Galaxy Z Fold 2 mais bavez d’envie sur le OPPO X 2021 ? TCL a peut-être la solution dont vous rêvez : un smartphone à la fois pliable et enroulable. Lors de sa conférence de présentation de ses trois nouveaux smartphones d’entrée de gamme, la firme a également levé le voile sur le Fold n’ Roll, un concept étonnant qui marie le meilleur des deux mondes.

À première vue, le Fold n’ Roll ressemble à s’y méprendre à un smartphone pliant dont l’écran se retourne vers l’extérieur, comme la première itération du Huawei Mate X (le nouveau modèle se replie désormais vers l’intérieur, comme le Galaxy Z Fold 2 ou le Xiaomi Mi Mix Fold). On a donc droit un grand écran borderless de 6,87 pouces en mode smartphone, capable de passer à 8,85 pouces une fois l’appareil déplié en mode tablette. Sauf que c’est là que TCL innove : lorsque le smartphone est déplié, sa dalle peut s’allonger pour atteindre les 10 pouces !

Cette prouesse est permise par l’ajout de différentes charnières au sein du smartphone. Néanmoins, si vous vous apprêtiez déjà à faire chauffer la carte bleue pour vous procurer ce smartphone, on vous prévient : il ne verra pas le jour tout de suite. Il s’agit en effet d’un simple concept, et, comme d’habitude avec ce type de produit, il n’est absolument pas dit qu’il soit un jour commercialisé. En attendant, on pourra toujours patienter avec le premier smartphone pliant de TCL prévu pour la fin de l’année, et ses concurrents, comme le très attendu Galaxy Z Fold 3 de Samsung ou encore le Mi Mix Fold de Xiaomi.