Nintendo Indie World : quels sont les jeux qui ont été dévoilés ?

Nintendo a encore une fois offert un showcase très riche en nouveautés, présentant 21 jeux indépendants différents. Découvrez les ici.

Lors de son Indie World diffusé hier, Nintendo a annoncé une floppée de jeux indépendants qui vont bientôt arriver ou ont déjà débarqué sur Nintendo Switch. Si vous avez raté la diffusion de l’Indie World, on vous résume toutes les annonces juste ici.

Tout d’abord, Nintendo a présenté le jeu Road 96 qui est un jeu du studio Digixart. C’est un titre dont la trame change en fonction de vos choix et qui raconte dans l’ensemble l’aventure de votre road trip sur la route 96. Il n’a pas encore de date de sortie.

Never Yield du studio Aerial_Knight est un jeu qui met à l’honneur la discipline sportive urbaine du Parkour. Vous incarnez un personnage qui évolue dans la ville de Tokyo, dans des bâtiments ou encore sur des toits, tout en évitant une flopée d’obstacles. Le jeu sortira sur Switch le 19 mai et une démo est d’ores et déjà disponible.

Ce printemps est également attendu le jeu Labyrinth City de Darjeeling. Comme son nom l’indique c’est un jeu qui demande de la réflexion et de la logique car vous devez résoudre des énigmes et des puzzles tout en évoluant dans une ville magnifique mais chaotique.

Au mois de mai, le jeu Weaving Tides sera également disponible. Il s’agit d’un jeu situé dans un univers magique dans lequel les dragons sont de mise ainsi que les puzzles et les énigmes, le tout dans un monde très joliment fait.

Ensuite, Nintendo a dévoilé deux jeux produits par le studio Annapurna. Il s’agit tout d’abord de Last Stop qui est un jeu très narratif aux allures de série SF. Dans ce jeu, trois histoires se mêlent et s’entremêlent ce qui donne naissance à une aventure unique et à beaucoup d’action. Il devrait sortir sur Switch au mois de juillet prochain.

Le deuxième jeu s’intitule Hindsight et il retrace toute la vie d’une femme à travers ses souvenirs. C’est un jeu qui se veut poétique et très narratif également. Aucune date de sortie n’a été dévoilée pour celui-ci.

Ensuite, disponible dès aujourd’hui, le jeu The Longing du Studio Seufz a été présenté. Vous incarnez un petit personnage vivant dans une grotte sous terre, dans un monde qui s’apparente à un royaume. Le but du jeu est de trouver de quoi s’occuper pendant 400 jours où votre personnage doit attendre, en explorant le vaste monde par exemple.

Également disponible dès maintenant, le jeu There Is No Game : Wrong Dimension a été dévoilé. C’est un jeu humoristique très plébiscité dans lequel une voix off veut vous faire croire qu’il n’y a pas de jeu alors qu’en réalité celui-ci est rempli de mini-jeux en hommage à pleins d’univers vidéoludiques différents.

Le jeu Fez, de Polytron Corporation, est le dernier jeu disponible dès aujourd’hui. Il s’agit d’un jeu de puzzle-platform tout en verticalité qui fête par ailleurs ses 9 ans.

Le 22 juin prochain sortira le jeu Ender Lilies: Quietus of the Knights du studio Binary Haze Intercative. Il s’agit d’un jeu de type Metroidvania fantastique, qui ressemble un peu à Hollow Knight. À noter que le jeu sortira également sur PS4 et PS5 le 6 juillet prochain.

Toujours en juin, ce sera au tour de Beasts of Maravilla Island de Banana Bird Studios de débarquer. C’est un jeu qui vous plaira si vous aimez les environnements magiques remplis de créatures féeriques à photographier. C’est le but du jeu, ainsi que de résoudre des puzzles et explorer son vaste univers.

Cris Tales, un jeu des studios Dreams Uncorporated et Syck, a également été présenté avec une date de sortie officielle. C’est un jeu d’action-RPG situé dans un univers magique dans lequel se mêle le passé, le présent et le futur. Il doit sortir le 20 juillet prochain.

Cet été est également attendu le jeu Skul: The Hero Slayer de SouthPaw Games. C’est jeu de plateforme en 2D avec de l’action et des combats. La date officielle n’a pas été révélée.

De même pour le jeu art of rally du studio FunSelektor, qui est un jeu de pilotage de voiture qui est également attendu pour cet été.

En août, ce sera au tour du jeu KeyWe de débarquer sur Switch. C’est un jeu dans lequel de petits kiwis travaillent dans un service postal et dans lequel vous devez résoudre des puzzles afin de faire tourner la boîte.

Ensuite, cet automne, débarquera le titre Aztech Forgotten Gods, du studio Lienzo. C’est un jeu d’action-aventure en 3D dans lequel vous incarnez une femme dont la quête va l’ammener à faire face aux anciens dieux aztèques.

Puis, cet hiver, la Switch accueillera le jeu OlliOlli World, dans lequel vous incarnez un skater évoluant dans ce jeu de plateforme coloré en 3D.

Enfin, les derniers jeux annoncés n’ont pas encore de fenêtre précise de sortie mais devraient débarquer d’ici la fin de l’année 2021. Il s’agit tout d’abord de The House of the Dead : Remake, ou la maison des morts en français. Comme son nom l’indique, c’est un jeu destiné à ceux qui n’ont pas peur des revenants.

Le jeu Oxenfree 2: Lost Signals est lui aussi attendu pour plus tard dans l’année. Développé par Night School Studio, c’est le sequel du premier opus du même nom. Dans cet opus, Riley retourne dans sa ville natale où de plus amples mystères l’attendent.

L’avant-dernier jeu est un titre que nous avions déjà annoncé il y a quelques semaines. Il s’agit de Teenage Mutant Ninja Turtles : Shredder’s Revenge. C’est un jeu de combat par équipe aux allures rétro dans lequel les tortues ninja devront combattre les sbires du terrible Shredder.

Enfin, l’année prochaine est attendu le titre GetsuFumaDen: Undying Moon, de GuruGuru. C’est également un jeu mettant à l’honneur les arts martiaux dans un jeu de combat de type hack n’ slash.