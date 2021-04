Nintendo : comment suivre l’Indie World de ce soir en direct ?

Il ne faudra pas attendre très longtemps pour profiter du prochain Indie world puisqu’il se tiendra ce 14 avril à 18h.

Pour ceux qui raffolent des jeux indépendants sur la console familiale de Nintendo, la Nintendo Switch, l’entreprise a prévu de quoi vous régaler avec l’annonce d’un nouvel Indie World ce 14 avril. La diffusion aura lieu à 18h (heure française). Concernant le programme de cet Indie World, Nintendo est resté très vague et n’a pas fourni de détails. On sait simplement que l’évènement durera une vingtaine de minutes et qu’il présentera des jeux indépendants à venir sur Nintendo Switch. La conférence est à suivre sur la chaîne Youtube officielle de Nintendo, via le lien ci-dessous.

La surprise reste totale. On peut toutefois s’attendre à de très bonnes surprises, comme cela avait été le cas lors du dernier Indie World. Il s’était déroulé en décembre dernier et on avait appris l’arrivée de 19 jeux sur Nintendo Switch, dont le célèbre et adulé Among Us.

En février dernier, Nintendo avait également tenu une conférence Nintendo Direct, après plus d’un an et demi d’absence. La firme avait notamment annoncé l’arrivée prochaine du remake de Zelda Skyward Sword HD et de Splatoon 3. Cette année 2021 est donc particulièrement fructueuse du côté de Nintendo, qui enchaîne les annonces concernant ses jeux et ses consoles. Une Nintendo Switch Pro, qui n’est encore qu’une rumeur, pourrait d’ailleurs sortir d’ici la fin de l’année, bien que rien n’ait été confirmé. Cependant, un nouveau coloris pour la Nintendo Switch Lite vient d’être annoncé par Nintendo et il sera disponible à partir du 7 mai.