Tortues Ninja : un nouveau jeu dévoilé par Dotemu et Tribute Games

On ne sait pas encore quand il sortira mais le jeu devrait plaire aux fans de retro gaming. Découvrez le trailer du jeu qui vient d’être dévoilé !

Dotemu, la société française de jeux vidéo, s’attaque aux Tortues Ninja après avoir porté Streets of Rage 4 et Windjammers 2. L’entreprise s’est associée à Tributes Games, le studio canadien indépendant à l’origine de Panzer Paladin et Mercenary Kings, et à Nickelodeon, pour ce projet de jeu qui porte le nom de Teenage Mutant Ninja Turtles : Shredder’s Revenge.

Dans le trailer qui a été dévoilé par le studio, on retrouve une nouvelle fois la nostalgie propre à Dotemu pour les jeux retro puisque celui-ci est encore un hommage aux anciens jeux 16-bit. Rassurez-vous, l’histoire de Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge n’est pas du recyclé, elle est totalement originale et inédite, même si elle sera fortement inspirée du jeu sorti en 1992, Teenage Mutant Ninja Turtles : Turtles in Time. Le synopsis du jeu est assez simple : le but est de mettre hors d’état de nuire les hommes de mains du terrible Shredder. Pour ce faire, vous incarnez l’une des tortues ninja, tout en gardant à l’esprit qu’elles ont chacune des spécificités au combat. Le gameplay est un beat’em up, la spécialité de Dotemu et de Tribute Games.

Les passionnés de retro gaming devraient vraiment apprécier ce jeu haut en couleurs. Dans le trailer, qui commence par une séquence animée, on retrouve bien l’univers de la série ainsi que sa bande son, ce qui plonge les joueurs directement dans l’ambiance nostalgique de leur enfance. La plupart des joueurs ont grandi avec ce dessin animé, qui a été créé en 1987 et a continué d’être diffusé jusqu’en 2016 pour les séries les plus récentes. Ce sera donc un jeu qui devrait parler à plusieurs générations de joueurs. Rien n’a été dévoilé quant à son prix et sa date de sortie. On sait tout de même que Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge sera disponible sur consoles et PC via Steam.