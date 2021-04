L’Ubisoft Forward revient en 2021 dans le cadre de l’E3

Ubisoft a confirmé tenir son propre événement dédié aux annonces de jeux, et il se tiendra en juin prochain, tout comme l’E3.

Après la confirmation d’un E3 virtuel et 100 % gratuit pour le mois de juin, les annonceurs ont tour à tour confirmé leur présence lors de l’événement. C’est le cas d’Ubisoft, qui vient de confirmer le retour de l’Ubisoft Forward, un événement dédié aux actualités d’Ubisoft organisé par l’entreprise dans le cadre de l’E3. Celui-ci se tiendra le 12 juin à 21h (heure française).

Puisque l’événement se tiendra lors de la première journée de l’E3, il est possible que celui-ci soit l’un des événements introductifs. L’heure de début de l’E3 n’a pas encore été dévoilée, ni le programme officiel. Dans tous les cas, l’E3 promet une édition forte cette année, malgré l’absence de quelques annonceurs, tels que Sony, et une édition physique annulée.

Que peut-on attendre de l’événement Ubisoft Forward ?

Ubisoft a toujours su annoncer ses jeux en grande pompe, et cette année ne dérogera certainement pas à la règle. D’autant plus que beaucoup de fans attendent impatiemment des nouvelles du titre Far Cry 6, dont la date de sortie a été repoussée pour une durée indéterminée. Initialement prévu pour le 18 février dernier, le jeu a été repoussé à cause de la situation sanitaire et Ubisoft n’a depuis communiqué aucune information.

Ubisoft pourrait également donner des nouvelles d’un autre jeu supposé sortir cette année qui n’est autre que Rainbow Six Quarantine. Et enfin, les fans attendent également des nouvelles du DLC d’Assassin’s Creed Valhalla qui ne sortira plus en mai mais plus tard dans l’année. Ubisoft a conseillé aux fans de garder les yeux ouverts et de guetter le line-up officiel de l’Ubisoft Forward.