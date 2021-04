Nvidia prévient que la pénurie de GPU pourrait durer toute l’année

La pénurie de GPU et autres composants ne s’améliore pas et Nvidia n’attend pas d’amélioration avant la fin de l’année 2021.

Alors que le monde est toujours en train de subir les conséquences de la crise du Covid-19, les pénuries de composants électroniques ne s’améliorent pas. Nvidia vient d’informer ses clients d’un retard sur la production de GPU : « Nous nous attendons à ce que la demande surpasse l’offre pendant encore la majorité de l’année. » Cela implique que les nouvelles cartes graphiques RTX série 30 seront aussi difficiles à trouver que maintenant, possiblement jusqu’à 2022. Par le passé, Nvidia avait déjà prévenu que les stocks resteraient faibles au moins pendant le premier trimestre 2021. Maintenant que ce trimestre est proche de sa fin, Nvidia réitère ses avertissements et les prolonge jusqu’à la fin de l’année.

Un constat pessimiste ou la dure réalité ?

Ce n’est pas la seule entreprise à avoir prévenu ses clients que les stocks resteraient relativement faibles et les délais de livraisons rallongés au moins jusqu’à 2022. En effet, AMD s’était également exprimé sur le sujet il y a quelques semaines. Si cela paraît long, notez tout de même que c’est une estimation basée sur les capacités de production actuelles, qui peuvent varier d’ici la fin de l’année. En effet, en ce qui concerne les PS5, Jim Ryan a par exemple précisé que plus de stocks devraient arriver d’ici le second semestre 2021. La situation pour Nvidia peut donc également évoluer dans les prochains mois, même si pour le moment elle semble bloquée.

Une pénurie qui perdure à cause de la pandémie

Le télétravail étant devenue la norme depuis un an, les équipements tels que les ordinateurs connaissent une nette augmentation dans leur vente. Cependant, puisque c’est à l’échelle mondiale, la plupart des fabricants et fournisseurs du monde électronique n’arrivent plus à suivre la cadence et les pénuries s’enchaînent. Elles touchent d’ailleurs également le monde du gaming, lui aussi en nette hausse depuis un an, les PlayStation 5 et Xbox Series X étant toujours difficiles à trouver. Si vous souhaitez optimiser vos chances d’obtenir une PS5, on vous conseille de lire notre guide dédié aux stocks et aux astuces pour ne pas la rater.