Grâce à cet ajout, l’Oppo Watch devient une vraie alternative à l’Apple Watch

Oppo vient d’ajouter l’application HeyTap Health sur l’App Store, permettant d’utiliser l’Oppo Watch et l’Oppo Band à 100% avec un iPhone !

À sa présentation, l’Oppo Watch nous avait fait largement penser à une certaine montre connectée concurrente, notamment en raison d’un design pratiquement identique. Puis, durant notre test de l’Oppo Watch, on lui a finalement trouvé de nombreuses qualités, et conclu qu’elle était bien plus qu’un clone de l’Apple Watch. Néanmoins, si elle tenait vraiment à concurrencer cette dernière, c’est loupé : l’Oppo Watch n’était compatible qu’avec les smartphones Android… jusqu’à présent.

L’application HeyTap Health d’Oppo vient tout juste d’atterrir sur l’App Store d’Apple, ce qui permet donc d’utiliser l’Oppo Watch avec un iPhone, ou même un iPad. D’ailleurs, L’Oppo Band, le bracelet d’activité de la marque fraîchement lancé dans nos contrées, devient lui aussi compatible avec les smartphones d’Apple.

Par ailleurs, notez qu’il s’agit d’une intégration complète. Non seulement vous pourrez désormais utiliser l’Oppo Watch et l’Oppo Band pour lire les notifications de votre iPhone, mais HeyTap Health vous permettra surtout de synchroniser vos données de santé avec l’application Santé d’Apple. C’est d’autant plus une bonne nouvelle que l’Oppo Watch propose tout une panoplie de fonctions à partager : suivi du sommeil, du rythme cardiaque, fonctions sportives (marche, cours, cyclisme et natation), GPS… L’app vous permettra également de modifier vos cadrans ou les différents paramètres de la montre, un peu comme le fait l’app Watch pour l’Apple Watch. Si vous recherchiez une montre connectée pour accompagner votre iPhone, l’Oppo Watch devient donc une véritable alternative, beaucoup moins chère que la toquante d’Apple.