Espace: Ingenuity réussit son premier vol d’essai sur Mars

Après plusieurs jours de tests et beaucoup d’incertitudes, le petit hélicoptère Ingenuity a décollé à trois mètres au dessus de la surface martienne.

L’exploit est de taille pour Ingenuity. Ce lundi 19 avril, l’hélicoptère de la NASA s’est envolé à près de trois mètres au-dessus du sol martien avant d’atterrir, devenant ainsi le tout premier engin motorisé à voler sur une autre planète que la Terre. Capturées par le rover Perseverance, la courte vidéo du vol a été diffusée il y a quelques heures sur les réseaux sociaux. On peut y voir Ingenuity s’élever à trois mètres d’altitude avant de se poser quelques dizaines de secondes plus tard. Pendant cette première mission de reconnaissance historique, qui avait été décalée de quelques jours après l’identification d’un bug technique, l’hélicoptère a également capturé une photo en noir et blanc de son environnement. On peut notamment apercevoir son ombre projetée à la surface martienne. En hommage à ce moment historique, la zone de la planète rouge a finalement été baptisée Wright Brothers Filed par la NASA, en hommage aux pionniers américains du vol motorisé.

It happened. Today our #MarsHelicopter proved that powered, controlled flight from the surface of another planet is possible. It takes a little ingenuity, perseverance, and spirit to make that opportunity a reality: https://t.co/oT3rrBm6wj pic.twitter.com/u63GKshp0G — NASA (@NASA) April 19, 2021

Un défi de taille

Sur Terre, faire voler un drone n’a aujourd’hui plus rien d’un exploit. Sur Mars en revanche, l’air est d’une densité bien plus faible, et correspond à seulement 1% de notre atmosphère terrestre, rappelle le site Engadget. Pour faire voler un hélicoptère comme Ingenuity, les hélices de l’hélicoptère ont ainsi dû fournir un effort bien plus important, tandis que les chercheurs de la NASA ont été contraints de développer un engin particulièrement léger (1,8 kg), pourtant équipé de dispositif de prise de vue, et de plusieurs panneaux solaires pour l’alimenter.

Après ce premier vol à succès, la prochaine mission de reconnaissance d’Ingenuity ne devrait pas tarder. La NASA espère en effet lancer un second vol d’essai dès le 22 avril.